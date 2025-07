‘Telegraf: Dusan Tadic maakt toptransfer naar Europese topclub'

vervolgt zijn loopbaan bij Atlético Madrid, zo beweert het Servische Telegraf. Het medium bericht maandag stellig over de toekomst van de 36-jarige transfervrije aanvaller, die onlangs vertrok bij Fenerbahçe en veelvuldig gelinkt werd aan Ajax.

Tadic liep uit zijn contract in Turkije en is momenteel transfervrij. Zoals verwacht werd de Serviër direct in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam. John Heitinga trok echter vorige week, tijdens de persconferentie in Zeist, de stekker uit een mogelijke comeback voor de clubicoon, die tussen 2018 en 2023 bij Ajax speelde.

Artikel gaat verder onder video

Naast Ajax, viel de naam van Tadic ook bij FC Zürich en Rode Ster Belgrado. Het lijkt er echter op dat de routinier in de herfst van zijn carrière nog een absolute droomtransfer gaat maken naar de top van de LaLiga. Naar verluidt zou Atlético Madrid dicht bij een akkoord zijn met de Serviër.

Telegraf meldt dat Tadic dinsdag naar Madrid gaat om de laatste plooien glad te strijken. Details over de deal geeft het medium echter niet. Zo is het nog onduidelijk voor hoeveel seizoenen de aanvaller gaat tekenen bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗