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30 miljoen views: video Infantino voedt theorie over Argentinië, maar waarheid ligt anders

22 juli 2026, 07:55
Gianni Infantino en Donald Trump
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Op sociale media gaat een video viraal die zou aantonen dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino teleurgesteld oogt na het doelpunt van Spanje tegen Argentinië in de WK-finale. De beelden zijn tientallen miljoenen keren bekeken, maar zijn afkomstig van een andere WK-wedstrijd.

"De reactie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino nadat Spanje scoorde tegen Argentinië. Waarom oogt hij zo teleurgesteld?" De beelden tonen echter Infantino tijdens de achtste finale tussen Canada en Marokko (0-3). Na een doelpunt van Marokko oogt hij inderdaad niet gelukkig, maar applaudisseert hij wel.

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Naast hem zitten Patrice Motsepe (voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF) en Fouzi Lekjaa (voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond (FRMF). Zij juichen wel uitbundig na het doelpunt van Marokko.

Tijdens de WK-finale was Infantino in het gezelschap van de Amerikaanse president Donald Trump, First Lady Melania Trump en de Spaanse koning Felipe VI.

De beelden van de reactie van Infantino zijn inmiddels zo'n dertig miljoen keer bekeken en voeden de theorie dat de FIFA op de hand van Argentinië was. Het lijkt er echter meer op dat Infantino een voorkeur had voor gastland Canada.

Patrice Motsepe Fouzi Lekjaa Gianni Infantino
© Imago

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Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

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