Treurige beelden vanuit Kansas City op de openingsdag van het WK. Noa Vahle laat in Vandaag Inside zien dat het mondiale eindtoernooi bepaald niet leeft in de Amerikaanse stad waar het Nederlands elftal zijn uitvalbasis heeft.

Het WK Voetbal is donderdagavond officieel begonnen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederland komt aanstaande zondag voor het eerst in actie tegen Japan en verblijft momenteel nog in Kansas City.

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Vahle volgt Oranje op de voet, maar concludeert dat het WK totaal niet leeft in de Amerikaanse stad. De verslaggeefster staat donderdag op een fanplan in Kansas City en schakelt live met Vandaag Inside. “Ik dacht: dat WK gaat zo meteen beginnen. Waar moet je dan zijn in een sportstad als Kansas City? Op het FIFA-fanfestival”, zegt Vahle. “Dit is groter dan de Zwarte Cross. Er kunnen 25.000 man op dit festivalterrein. Dan zul je denken bij de start van het WK: het leeft hier. Mensen, moet je eens even kijken.”

Vervolgens draait de camera en is te zien dat er amper publiek aanwezig is op het terrein. En dat terwijl dinsdagavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika wordt gespeeld. “Er loopt hier geen hond! Niemand”, vervolgt Vahle. “Het is ongelooflijk treurig. En dat voor Kansas City, dat bekend staat als een sportstad en de soccer capital of America. Dat heeft met name te maken met het vrouwenvoetbal. Dat wordt hier heel erg gewaardeerd.”

“Maar dat hele WK leeft hier verder helemaal niet”, gaat de journaliste verder. “Ik heb het idee dat heel veel Amerikanen niet weten of er lucht of zand in een bal zit. Ze zijn alleen maar bezig met de NBA Finals (tussen New York Knicks en San Antonio Spurs, red.). Misschien dat er straks nog wat Mexicanen op af komen. Er is een hele grote Mexicaanse gemeenschap hier. Maar… helemaal niks!’”

Amerika-kenner Raymond Mens onderschrijft het gevoel van Vahle in de studio van Vandaag Inside: “Noa heeft helemaal gelijk. Ik volg die Amerikaanse media natuurlijk op de voet. Je hoort helemaal niks over het WK. Ik ben nog gaan zoeken of er nieuws over is, maar het enige waar ze het over hebben is die bloedstollende en indrukwekkende NBA-finalereeks. Dat is hartstikke leuk. Daar heeft iedereen het over, maar niemand heeft het over dat WK.”

VIDEO - Noa Vahle ziet geen hond op FIFA Fan Festival in VS: 'Het hele WK leeft hier niet!'