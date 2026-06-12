Grote zorgen om Oranje: ‘Ik denk dat we relletjes gaan krijgen’

Theo Janssen maakt zich zorgen over het Nederlands elftal, zo vertelt hij in Rondje WK Extra van Voetbal International. De voormalig middenvelder mist een bepaalde energie bij Oranje en vreest zelfs voor ‘relletjes’.
Janssen trekt de vergelijking met Curaçao: “Die maken er één groot feest van, dat zorgt denk ik voor energie. Bij Nederland heb ik het gevoel dat de dagen langzaam gaan en dat het allemaal snel te veel is”, begint de trainer van De Treffers.
De oud-middenvelder maakt zich stiekem een beetje zorgen. “Ik denk dat we misschien wel wat relletjes gaan krijgen. Ik vind het te steriel, te gezapig. Het is net niet. We hebben Virgil van Dijk gezien op de persconferentie. Als je hem daar ziet zitten, met die energie, daar word ik ook niet vrolijk van… Je ziet liever een aanvoerder die zegt: we gaan een geweldig WK spelen. Oké, de eerste oefenwedstrijden waren niet goed, maar we weten wat de oorzaak is en we gaan dit veranderen. Maar dat heb ik niet gehoord”, aldus Janssen.
Die houding ‘stoort’ de ex-international enorm. “Je staat voor een WK, het hoogst haalbare. Als je dan met elkaar iets moois mag gaan doen, lijkt het me dat je daar vól energie gaat zitten. Dat gevoel heb ik totaal niet”, vervolgt Janssen.
Het Nederlands elftal neemt het zondagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Japan in de eerste groepswedstrijd.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.