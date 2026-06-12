Live voetbal

Grote zorgen om Oranje: ‘Ik denk dat we relletjes gaan krijgen’

12 juni 2026, 15:31
Oranje Nederlands elftal
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Theo Janssen maakt zich zorgen over het Nederlands elftal, zo vertelt hij in Rondje WK Extra van Voetbal International. De voormalig middenvelder mist een bepaalde energie bij Oranje en vreest zelfs voor ‘relletjes’.

Janssen trekt de vergelijking met Curaçao: “Die maken er één groot feest van, dat zorgt denk ik voor energie. Bij Nederland heb ik het gevoel dat de dagen langzaam gaan en dat het allemaal snel te veel is”, begint de trainer van De Treffers.

Artikel gaat verder onder video

De oud-middenvelder maakt zich stiekem een beetje zorgen. “Ik denk dat we misschien wel wat relletjes gaan krijgen. Ik vind het te steriel, te gezapig. Het is net niet. We hebben Virgil van Dijk gezien op de persconferentie. Als je hem daar ziet zitten, met die energie, daar word ik ook niet vrolijk van… Je ziet liever een aanvoerder die zegt: we gaan een geweldig WK spelen. Oké, de eerste oefenwedstrijden waren niet goed, maar we weten wat de oorzaak is en we gaan dit veranderen. Maar dat heb ik niet gehoord”, aldus Janssen.

Die houding ‘stoort’ de ex-international enorm. “Je staat voor een WK, het hoogst haalbare. Als je dan met elkaar iets moois mag gaan doen, lijkt het me dat je daar vól energie gaat zitten. Dat gevoel heb ik totaal niet”, vervolgt Janssen.

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Japan in de eerste groepswedstrijd.

➡️ Meer over Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
Frenkie de Jong bij Oranje

Frenkie de Jong wijst grote kracht van Oranje aan

  • wo 10 juni, 09:16
  • 10 jun. 09:16
  • 6
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
327 Reacties
86 Dagen lid
202 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker ophitsen Theo , daar ben je goed in.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
327 Reacties
86 Dagen lid
202 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker ophitsen Theo , daar ben je goed in.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws