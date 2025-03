NEC bevestigt gesprekken met Van Bommel, Nijmegenaren hebben 'meerdere opties'

NEC heeft bij monde van technisch directeur Carlos Aalbers de gesprekken met Mark van Bommel bevestigd. De Nijmegenaren hebben oriënterende gesprekken gevoerd met de clubloze trainer, die in beeld is als opvolger van Rogier Meijer. Van Bommel is echter niet de enige optie voor NEC.

Aan het dienstverband van Rogier Meijer bij NEC komt aan het einde van dit seizoen een einde, zo bevestigde de club vrijdag. De oefenmeester staat al sinds 2020 aan het roer in Nijmegen, waarvoor hij ook assistent en trainer van het Onder 19-elftal was. Eerder dit seizoen wachtten supporters van NEC de spelersbus op, waarbij ze het vertrek van Meijer eisten. Uiteindelijk mocht de trainer aanblijven. Donderdag meldde Voetbal International dat het ambitieuze NEC in Van Bommel de 'topkandidaat' ziet om Meijer op te volgen.

"Natuurlijk krijg je dat mee, al lees ik zelf weinig", reageert Aalbers in gesprek met NEC TV op de vraag of hij het nieuws rondom Van Bommel had meegekregen. "Dat is de wereld waarin we leven, met social media. We zijn ons aan het oriënteren en hebben enkele gesprekken met potentiële trainers gevolgd."

"Mark van Bommel is een van die potentiële trainers, met wie we een oriënterend gesprek hebben gehad. Dat is om te kijken of we bij elkaar passen en zo doen we dat met meerdere trainers", aldus Aalbers. VI noemde ook Giovanni van Bronckhorst en Dick Schreuder als mogelijke optie om Meijer op te volgen, op die namen wilde de directeur echter niet ingaan.

NEC wil snel handelen

Het ambitieuze NEC wil graag de volgende stap en heeft daarbij een aantal belangrijke pijlers voor het functieprofiel van de nieuwe trainer. Daarin wordt onder meer de speelwijze meegenomen, maar ook het ontwikkelen van talenten. Als het aan Aalbers ligt, dan presenteert NEC snel een opvolger voor Meijer. "Maar dat is afhankelijk van twee partijen. En we gaan niet uit op basis van één gesprek.'

