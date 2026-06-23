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Eén speler weigert hand van Thomas Partey bij Engeland - Ghana

23 juni 2026, 22:48
Jude Bellingham Thomas Partey Engeland Ghana
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Thomas Partey maakt dinsdagavond tegen Engeland zijn eerste minuten op het WK voor Ghana, nadat de middenvelder tegen Panama (1-0 zege) nog ontbrak. Eén speler van Engeland weigerde Partey de hand te schudden voorafgaand aan de aftrap.

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Partey was er bij de WK-opener van Ghana tegen Panama niet bij, omdat hij geen visum kreeg van Canada. Dit vanwege de beschuldigingen van verkrachting en aanranding die in Engeland lopen tegen de 33-jarige middenvelder (zeven in totaal).

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De beschuldigen dateren van zijn periode in Engeland als speler van Arsenal. Partey speelde van 2020 tot en met 2025 bij de Londense club en verkaste vorige zomer transfervrij naar Villarreal.

Dat Partey persona non grata is in Engeland, blijkt dinsdagavond wel in het Gillette Stadium in Foxborough. De verdedigende middenvelder wordt bij vrijwel elk balcontact uitgefloten door de Engelse fans.

Eén international van Engeland weigerde Partey zelfs de hand te schudden voorafgaand aan de aftrap: Djed Spence. De linksback staat niet geheel toevallig onder contract bij Tottenham Hotspur, de aartsrivaal van Parteys voormalig club Arsenal.

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Thomas Partey

Thomas Partey
Villarreal
Team: Villarreal
Leeftijd: 33 jaar (13 jun. 1993)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villarreal
25
0
2024/2025
Arsenal
35
4
2023/2024
Arsenal
14
0
2022/2023
Arsenal
33
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatië
1
-2
0

Complete Stand

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