De transferzomer van Willem II: kan promovendus sterkhouders behouden?

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan promovendus Willem II, dat een aantal sterkhouders mogelijk ziet vertrekken en flink aan de bak moet om Eredivisie-proof te worden.

Als laatste club van de achttien verzekerde Willem II zich van een plek op het hoogste niveau. De Tilburgers overleefden de loodzware play-offs en versloegen FC Volendam in de finale. De nummer drie van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen slaagde er daarmee in om één seizoen na de degradatie terug te keren in de Eredivisie.

Sterkhouders dreigen te vertrekken

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Wat vaststaat, is dat technisch directeur Freek Heerkens deze transferzomer flink aan de bak moet. Dat heeft niet eens alles te maken met de aflopende contracten. Slechts zes spelers lopen uit hun verbintenis, terwijl drie huurlingen het Koning Willem II Stadion zullen verlaten. Achttien spelers beschikken nog over een meerjarig contract, waardoor Heerkens zich daar voorlopig geen zorgen over hoeft te maken. Wat wel opvalt, is dat veel bepalende spelers dreigen te vertrekken uit Tilburg.

Laten we beginnen met de spelers die sówieso niét terugkeren in de Eredivisie-ploeg van trainer John Stegeman. Bekende naam Raffael Behounek verlaat Willem II na drie seizoenen en 118 officiële wedstrijden. Dat besluit is toch wel opvallend, al kende de Oostenrijker dit jaar een mindere periode waarin hij zijn basisplaats verloor. Desondanks knokte de verdediger zich terug en kwam hij alsnog tot liefst 42 duels.

Ook Mounir El Allouchi vertrekt sowieso bij de Tilburgers. De middenvelder kreeg aan het einde van het seizoen te maken met trieste privéomstandigheden, toen hij en zijn vrouw hun ongeboren dochter verloren. De sterkhouder van Willem II vond de kracht om toch mee te spelen in de play-offs en vertolkte zelfs een heldenrol in de return tegen FC Volendam, toen hij tot scoren kwam.

Een andere speler die een belangrijke rol speelde in de nacompetitie, Samuel Bamba, vertrekt eveneens. De gehuurde aanvaller was belangrijk in de finale tegen Almere City, toen hij als spits een treffer maakte. Bamba keert terug naar Bochum. Dani Mathieu gaat ook weg bij Willem II, al speelde hij geen enkele wedstrijd dit seizoen. Tot slot vertrekt ook Mika de Jonge bij de Tilburgers: de middenvelder speelde slechts één duel – de finale van de play-offs tegen FC Volendam.

Onzekerheden

Zoals het er nu voorstaat, vertrekken ook de gehuurde sterkhouders Calvin Twigt en Gijs Besselink bij Willem II. Volgens Dolf van Aert van het Brabants Dagblad onderzoeken de Tilburgers of zij definitief over te nemen zijn.

Ook met promotieheld Thomas Didillon-Hödl gaat Willem II nog in gesprek. De man van de winnende strafschop – én een gestopte penalty tijdens die serie – heeft een aflopend contract, al hoopt Willem II in ieder geval op een langer verblijf. Daarnaast lopen er gesprekken met Nick Doodeman – goed voor zeventien assists – en reservedoelman Wouter van der Steen over een nieuw contract.

Doorlopende contracten

Voor nu is in ieder geval duidelijk dat talentvolle verdediger Finn Stam verbonden blijft aan de club. Datzelfde geldt voor Thomas Verheydt, de bonkige spits die voor het eerst in de Eredivisie gaat spelen. Ook aanvoerder Justin Hoogma en topscorer Devin Haen liggen nog langer vast in Tilburg, al kan er voor laatstgenoemde mogelijk belangstelling ontstaan na een productief seizoen.

Voor nu ziet het er ook naar uit dat Alessandro Ciranni, Jens Mathijsen, Per van Loon, Amine Lachkar, Jari Schuurman, Karst de Leeuw, Nathan Tjoe-A-On, Emilio Kehrer, Siegert Baartmans, Amine Et-Taïbi, Armin Culum, Lasse Abildgaard, Anass Zarrouk en Uriël van Aalst verbonden blijven aan Willem II.

Op zoek naar Eredivisie-ervaring

Voor de fans van Willem II is het vooral te hopen dat spelers als Didillon-Hödl, Doodeman en Haen hun verblijf in Tilburg verlengen. Kijkend naar de huidige selectie beschikt de ploeg namelijk over weinig ervaring op het hoogste niveau.