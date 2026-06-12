Goed nieuws voor Oranje: doelman heeft vrijdag deelgenomen aan de groepstraining van het Nederlands elftal. Dat melden verschillende media.

Er bestaat enige onzekerheid over de eerste doelman van Oranje, aangezien Verbruggen maandag tijdens het oefenduel met Oezbekistan (2-1) uitviel met een heupblessure. De keeper moest zich laten vervangen, waarna Mark Flekken zijn plek onder de lat innam.

De afgelopen dagen trainde Verbruggen vanwege de ongelukkige val op zijn heup niet mee met de groep. De doelman van Brighton & Hove Albion werkte een individueel programma af. Vrijdag ging het beter en kon hij aansluiten bij de besloten training van het Nederlands elftal. Het is niet duidelijk of Verbruggen de volledige training heeft afgewerkt.

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Dat zou een opsteker zijn voor bondscoach Ronald Koeman. Toen Verbruggen maandagavond uitviel, ontstonden er namelijk direct zorgen binnen Oranje. Het Nederlands elftal kampt in aanloop naar het WK al met meerdere blessuregevallen en mist daardoor enkele centrumverdedigers. Een blessure bij de onbetwiste eerste keeper zou het Nederlands elftal dan ook slecht uitkomen.