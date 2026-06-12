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Ronald Koeman krijgt goed nieuws over Bart Verbruggen

12 juni 2026, 20:25
Bart Verbruggen bij Brighton & Hove Albion
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Goed nieuws voor Oranje: doelman Bart Verbruggen heeft vrijdag deelgenomen aan de groepstraining van het Nederlands elftal. Dat melden verschillende media.

Er bestaat enige onzekerheid over de eerste doelman van Oranje, aangezien Verbruggen maandag tijdens het oefenduel met Oezbekistan (2-1) uitviel met een heupblessure. De keeper moest zich laten vervangen, waarna Mark Flekken zijn plek onder de lat innam.

De afgelopen dagen trainde Verbruggen vanwege de ongelukkige val op zijn heup niet mee met de groep. De doelman van Brighton & Hove Albion werkte een individueel programma af. Vrijdag ging het beter en kon hij aansluiten bij de besloten training van het Nederlands elftal. Het is niet duidelijk of Verbruggen de volledige training heeft afgewerkt.

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Dat zou een opsteker zijn voor bondscoach Ronald Koeman. Toen Verbruggen maandagavond uitviel, ontstonden er namelijk direct zorgen binnen Oranje. Het Nederlands elftal kampt in aanloop naar het WK al met meerdere blessuregevallen en mist daardoor enkele centrumverdedigers. Een blessure bij de onbetwiste eerste keeper zou het Nederlands elftal dan ook slecht uitkomen.

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Wordt gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

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