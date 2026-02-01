Bijzonder drukke transferzondag voor Ajax

Ajax staat zondag een bijzonder drukke dag op de transfermarkt te wachten. Terwijl de Amsterdammers zich opmaken voor het uitduel met Excelsior, verwacht De Telegraaf-journalist Mike Verweij dat Ajax meerdere transfers officieel maakt. Het gaat om de komst van Oleksandr Zinchenko en Maarten Paes, terwijl ook Maher Carrizo zondag in Nederland arriveert.

Zinchenko voor presentatie

Ajax werd al langere tijd gelinkt aan Oleksandr Zinchenko, maar de onderhandelingen namen meer tijd in beslag dan aanvankelijk gehoopt. Donderdagavond meldde De Telegraaf dat Arsenal inmiddels groen licht heeft gegeven voor een vertrek van de verdediger naar Amsterdam.

Zinchenko ontvangt van Arsenal het resterende salaris van dit seizoen, terwijl Ajax 1,5 miljoen euro betaalt, exclusief eventuele Champions League-bonussen. Volgens Verweij is het goed mogelijk dat Ajax de transfer nog vóór de wedstrijd tegen Excelsior wereldkundig maakt. Dat duel begint zondag om 12.15 uur.

Nieuwe doelman op komst

Naast Zinchenko staat ook de presentatie van Maarten Paes op de planning. De doelman komt over van FC Dallas en tekent naar verluidt een contract tot de zomer van 2029. Paes wordt bij Ajax de tweede keeper na het vertrek van Remko Pasveer naar Heracles Almelo.

Carrizo arriveert op Schiphol

In de zoektocht naar een rechtsbuiten lijkt Ajax ook Maher Carrizo te kunnen verwelkomen. De negentienjarige Argentijn arriveert zondag op Schiphol om zijn transfer af te ronden. Ajax betaalt Vélez Sarsfield 5,5 miljoen euro voor de helft van de transferrechten. Op een later moment kan de andere helft voor 4,5 miljoen euro worden afgekocht.

Carrizo tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2030.

Chermont race tegen de klok

Verder is Ajax ook bezig om de komst van JP Chermont af te ronden. De rechtsback moet gehuurd worden van Santos, met een optie tot koop. Zijn komst is echter 'geen prioriteit' en wordt 'een race tegen de klok'.

Zoektocht naar nummer 6

Ajax zoekt ook nog altijd naar een controleur. Nadat de naam van Fred (Fenerbahçe) viel, is Kodai Sano van NEC inmiddels het voornaamste doelwit. Ajax heeft zondag een eerste bod uitgebracht van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan, die momenteel door NEC wordt gehuurd.