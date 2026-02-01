LIVE Eredivisie | Opstelling Ajax tegen Excelsior is bekend

Live voetbal

Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 februari 2026, 10:15   Bijgewerkt: 11:05

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Excelsior op zoek naar revanche voor 22 november vorig jaar. Die dag waren de Rotterdammers door twee goals van Noah Naujoks verrassend de sterkste in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. Midweeks werd Ajax door een thuisnederlaag tegen Olympiakos Piraeus definitief uitgeschakeld in de Champions League, een overwinning in Kralingen zou goed uitkomen in de strijd met Feyenoord om een ticket voor het miljardenbal voor komend seizoen. Excelsior kan elk punt ondertussen goed gebruiken om weg te blijven van de onderste plaatsen in de Eredivisie. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Excelsior - Ajax.

6m geleden

11:24

Excelsior licht optie aanvoerder Casper Widell

Excelsior maakt kort voor de wedstrijd bekend dat de optie in het contract van Casper Widell is gelicht. De 22-jarige centrale verdediger uit Zweden, dit seizoen aanvoerder van de Kralingers, blijft daarmee tot de zomer van 2027 verbonden aan de club.

28m geleden

11:03

Dit is de opstelling van Ajax

Bounida, Sutalo en Rosa hebben vanmiddag een basisplek. Steven Berghuis is terug in de selectie, maar hij begint op de bank. Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim en Owen Wijndal zijn er vanmiddag niet bij. Het drietal is niet fit. 

Opstelling Ajax: Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Regeer, Steur, Bounida, Dolberg, Godts.

33m geleden

10:57

Zo doet Excelsior het in 2026

Excelsior sloot 2025 af met een overwinning op PEC Zwolle (2-1), maar heeft in 2026 nog geen wedstrijd gewonnen. Het jaar begon met een 5-1 nederlaag tegen PSV. Daarna volgden remises tegen Telstar (2-2), AZ (1-1) en FC Twente (0-0). Gezien de tegenstanders zeker geen slechte resultaten voor de Rotterdammers. 

37m geleden

10:54

De tweede plaats lonkt voor Ajax

Het was nog niet zo lang geleden moeilijk voor te stellen, maar voor Ajax lonkt de tweede plaats dit weekend. Het verschil met nummer twee Feyenoord bedraagt slechts twee punten, en de concurrent gaat zondagmiddag op bezoek bij PSV. Voor Ajax is het dus zaak om in ieder geval drie punten te pakken in Kralingen. 

1u geleden

10:40

Nog meer transfernieuws

In de uren richting de wedstrijd van vanmiddag gaat het bij Ajax vooral over transfers. Kodai Sano is het nieuwste doelwit. 

Ajax wil Kodai Sano overnemen van NEC

Ajax wil Kodai Sano overnemen van NEC

Ajax heeft interesse in NEC-middenvelder Kodai Sano, meldt Fabrizio Romano. De Amsterdammers willen de sleutelspeler naar de Johan Cruijff ArenA halen tijdens de winterse transferperiode. Gesprekken zijn gaande om de cruciale speler te contracteren.

Lees verder

1u geleden

10:25

Transfergekte in Amsterdam

Ajax hoopt vóór de aftrap nog de komst van Oleksandr Zinchenko aan te kondigen. En er staat vandaag nog meer te gebeuren. 

Bijzonder drukke transferzondag voor Ajax

Bijzonder drukke transferzondag voor Ajax

Ajax staat voor een drukke transferzondag met de komst van Oleksandr Zinchenko van Arsenal, Maarten Paes van FC Dallas en Maher Carrizo van Vélez Sarsfield.

Lees verder

1u geleden

10:20

Wie zijn de afwezigen?

Over ongeveer een uur wordt de opstelling van Ajax waarschijnlijk bekend. Fred Grim kan beschikken over een zo goed als fitte selectie. Steven Berghuis is absent en Ko Itakura is een vraagteken. Bij Excelsior zijn er geen personele problemen. 

1u geleden

10:18

Welkom in het liveblog

Goedemorgen en welkom in het liveverslag van de eerste wedstrijd op de zondag: Excelsior - Ajax! Over twee uur wordt afgetrapt in Stadion Woudestein. 

