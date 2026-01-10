krijgt (voorlopig) geen contract bij Telstar, zo laat Anthony Correia weten tegenover NOS. De voormalig Oranje-international, die deel uit maakte van de trainingskampselectie van De Witte Leeuwen, mag wel blijven meetrainen in Velsen-Zuid.

In het Spaanse Marbella belegde Telstar, de huidige nummer vijftien van de Eredivisie, deze winterstop een trainingskamp. Vijfvoudig Oranje-international Maher reisde mee met de ploeg van Correia. De 32-jarige middenvelder traint al sinds afgelopen zomer mee bij Telstar, maar slaagde er nog niet in om een contract af te dwingen. In de voorbereiding deed hij mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Koninklijke HFC, maar werd hij al na twintig minuten spelen gewisseld.

Ook na het trainingskamp in Marbella hoeft Maher niet te rekenen op een contract bij Telstar, zo laat Correia weten aan NOS. “We hebben afgesproken met Maher dat hij bij ons meetraint en dat wij hem helpen met zijn fitheid, maar hij is voor ons nu geen optie”, zegt de succestrainer duidelijk. Correia is overigens wel te spreken over de ervaren middenvelder: “Hij heeft nog een paar stappen te zetten. Maar ik ben wel zeer tevreden met zijn rol in deze groep.”

Sinds zijn vertrek bij het Saudische Damac zit Maher nog altijd zonder club. Als talent brak de middenvelder door bij AZ, waarna hij een transfer naar PSV verdiende. In Eindhoven kwam Maher nooit lekker uit de verf, waarna hij werd uitgeleend aan Ankaraspor. Via FC Twente, AZ en FC Utrecht belandde hij uiteindelijk bij Damac, dat hem nog een seizoen verhuurde aan het Qatarese Al-Wakra.