Adam Maher duikt plots op bij club uit de Eredivisie

traint sinds maandag mee bij Telstar, zo meldt NH Nieuws. De voormalig international van het Nederlands elftal, inmiddels 32 jaar, is momenteel transfervrij.

Maher is sinds enkele maanden clubloos, nadat hij vertrok bij Damac FC uit Saoedi-Arabië. Die club haalde hem in 2022 voor 1,8 miljoen euro weg bij FC Utrecht. Hij speelde uiteindelijk 34 officiële wedstrijden voor Damac, waarin hij drie assists gaf en zelf niet wist te scoren.

Artikel gaat verder onder video

De vijfvoudig Oranje-international kan nu bij Telstar zijn conditie op peil houden. Het is niet duidelijk of hij ook in aanmerking komt voor een contract bij de promovendus.

Telstar speelt zaterdag twee oefenwedstrijden, tegen de Koninklijke HFC en VV Katwijk, en het is ook nog niet bekend of Maher in aanmerking komt om minuten te maken in die duels.

Maher brak door bij AZ, waar hij tussen 2010 en 2013 speelde. In 2011/12 werd hij verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. In zijn laatste seizoen won hij met AZ de KNVB Beker, mede dankzij een goal van Maher in de finale tegen PSV (2-1).

De middenvelder werd gezien als een grote belofte en stapte voor circa 6,5 miljoen euro over naar PSV. Daar stond hij vijf jaar onder contract. Later speelde Maher in Nederland voor FC Twente, AZ en FC Utrecht.