Mitch Apau (35) loopt na promotie van veld voor extreem belangrijk telefoontje

Terwijl de meeste spelers van Telstar de promotie naar de Eredivisie na de 1-3 overwinning op Willem II op het veld vierden, sprintte aanvoerder naar binnen. De 35-jarige centrumverdediger wilde snel zijn mobiele telefoon pakken om een zeer belangrijk gesprek te voeren.

Apau werd vannacht om 05.00 uur vader van een zoon. Hij was bij de bevalling van zijn partner in België, maar keerde net op tijd terug om Telstar in Tilburg te kunnen dienen tegen Willem II. Apau speelde een puike wedstrijd en maakte de negentig minuten vol.

Apau kwam presentator Pascal Kamperman en analist Kees Kwakman van ESPN tegen in de catacombe van het Koning Willem II Stadion, toen hij onderweg was naar de kleedkamer. “Hij zei: ik moet even naar de kleedkamer toe. Ik moet even naar thuis bellen, kijken hoe het is. Ik moet even een momentje pakken”, onthult Kwakman.

Apau kwam vervolgens met zijn telefoon in zijn hand weer het veld opgelopen en telefoneerde daar uitvoerig, zo was te zien bij ESPN. “Wat een seizoen heeft hij gehad!”, is Kwakman lovend over de routinier. “Hij staat daar achterin als een heer. Hij is rustig aan de bal.”

Apau loopt in principe over een maand uit zijn contract bij Telstar en gaat dan in de Tweede Divisie aan de slag bij SV Spakenburg, zo werd vorige maand bekend. De stopper liet echter een clausule opnemen in zijn contract voor het geval Telstar zou promoveren naar de Eredivisie. “Als we de play-offs winnen en we gaan naar de Eredivisie, dan gaat het contract niet door. Dan mag ik zelf beslissen of ik aansluit bij Spakenburg of toch iets anders ga doen”, zei Apau destijds tegen ESPN.

Volgens Kwakman zou Telstar er goed doen om met Apau de Eredivisie in te gaan. “Als ik Telstar was, had ik zijn contract verlengd. Honderd procent! Hij heeft een geweldig seizoen gehad”, zegt de analist en oud-voetballer.

Reactie Mitch Apau op korte nacht

Apau verscheen even later voor de camera van zijn ESPN om zijn verhaal te doen. Zijn voorbereiding was anders dan normaal. “Voor mij is 1 juni een heilige dag geworden. Ik heb een zoon: Mozes. De weeën begonnen om 03.00 uur. Hij is om 05.00 uur geboren. Ik ben sinds 15.00 uur wakker”, zei de verdediger in gesprek met Hans Kraay junior over zijn voorbereiding op het beslissende play-offduel van Telstar met Willem II.

