maakte zaterdagavond met een doelpunt en een assist een goede indruk bij Ajax in het duel met Fortuna Sittard (4-1). Kenneth Perez genoot van de eerste helft van de jongeling, maar plaatst ook een kanttekening bij zijn spel.

Mokio was zaterdag met een goal en een assist belangrijk voor Ajax. Met name in de eerste helft maakte de Belg indruk, zo stelt Perez in Dit was het Weekend. “Hij is natuurlijk een onbetrouwbare speler”, begint de analist. “Alleen: als hij de eerste helft speelt zoals hij deed, en hij is pas zeventien… Ja, daar zit rek in”, geeft hij aan. “Je moet meer spelers van uitzonderlijke klasse hebben, in plaats van die doorsnee spelers waar Ajax er ook veel van heeft.”

Perez laat vervolgens beelden zien van het spel van Mokio en benadrukt dat het doelpunt leuk is, maar niet belangrijk voor de positie van het talent. “In de eerste helft was hij vooral alert.” Als voorbeeld neemt hij een tackle in het eigen strafschopgebied op Kaj Sierhuis met zijn rechterbeen. “Doet hij het met links, dan duurt het te lang en loop je meer risico op een overtreding. Dit was een hele goede tackle.” In balbezit kan de Deen ook van Mokio genieten. “Het spel verleggen vind ik prettig. In plaats van altijd het eerste station koos hij nu voor het tweede station. Die assist bij de 3-0, in de kleine ruimte, goede aanname. Het lijkt heel simpel bij hem.”

Toch is niet alles goed bij de jongeling, vindt Perez. “Hier wordt hij uitgespeeld, maar dan haalt hij hem toch weer terug. Dat doet hij ook niet altijd, vaak laat hij hem dan lopen.” Vervolgens worden ook beelden van een gewonnen duel met Mohamed Ihattaren getoond. “Dat is misschien niet het beste voorbeeld, want dat is niet zo moeilijk. Zeker niet gisteren. Maar dan wint hij dat duel en speelt hij hem gewoon naar de goede kleur. Dat was vooral in zijn eerste helft.”

Mokio neemt niet alle twijfels weg

Karim El Ahmadi is het ermee eens dat Mokio eigenlijk alleen in de eerste helft goed speelde en constateert dat dit bij veel Ajax-spelers een probleem is dit seizoen. “De laatste weken zie je vaker dat de eerste helft goed is en de tweede niet. Heeft dat met inhoud of concentratie te maken? Ik weet het niet.” Mokio heeft zaterdag in ieder geval niet alle twijfel weggenomen. “Als je ziet hoe hij de eerste helft speelt, zou ik zeggen: die moet altijd spelen. Maar als je ziet hoe hij de tweede helft speelt, dan denk je als trainer: er staat nog wel een vraagteken achter.”

De 66-voudig Marokkaans international stelt dat Mokio in potentie wel de ideale nummer 6 is van Ajax. “Hij is natuurlijk nog heel jong, maar hij moet het negentig minuten laten zien. Hij moet die handschoen gaan oppakken.” Volgens Perez heeft Grim nu te maken met een dilemma. “Het is lastig, want je wordt gek van zo’n jongen. Je weet hoe ongelooflijk goed hij is, maar je kunt er niet echt op bouwen en vertrouwen.”