José Mourinho is zwaar teleurgesteld in Benfica, ondanks de 0-2 zege op Atlético Clube de Portugal. De Portugese topclub won met kleine cijfers van de club die actief is op het derde niveau van het land en dat zorgt voor onrust in aanloop naar het naderende Champions League-duel met Ajax.

In de Taça de Portugal, de bekercompetitie van Portugal, speelde Benfica een moeizaam duel. Pas in de tweede helft kwam de ploeg van Mourinho op voorsprong door een doelpunt van Richard Ríos in minuut 73. Vijf minuten later bepaalde Vangelis Pavlidis de eindstand op 0-2 vanaf de strafschopstip. Mourinho was enorm teleurgesteld over het vertoonde spel van zijn ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Bij RTP reageert de markante oefenmeester duidelijk: “Onze eerste helft was slecht. En slecht op de manier die me het meest pijn doet: door een slechte houding. Er waren veel spelers die het niet serieus namen, die de zaken niet aanpakten zoals het hoorde. In de rust heb ik vier keer gewisseld, maar ik had er graag negen willen wisselen”, zegt de trainer.

Mourinho zei in de rust dat hij het spel ‘niet accepteerde’. “Ik heb uiteindelijk vier en niet vijf wissels doorgevoerd, omdat ik geen 45 minuten kon spelen zonder nog te kunnen wisselen. Maar ik heb er vier doorgevoerd en ik denk dat ze de wedstrijd hebben veranderd vanwege de intensiteit en ernst”, aldus Moruinho, die wél tevreden was over het tweede bedrijf van Benfica.

De onrust bij de Portugese club komt voor Ajax op een goed moment. Komende dinsdag nemen de Amsterdammers het op tegen Benfica in de Johan Cruijff ArenA voor de Champions League. Voor de ploeg van interim-trainer Fred Grim wordt het een belangrijk duel: Ajax kan namelijk van de laatste plaats in de competitiefase van het miljardenbal af komen. Benfica is, net als de Amsterdammers, nog puntloos in de Champions League.