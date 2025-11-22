Rayane Bounida heeft vrijdagavond indruk gemaakt bij Jong Ajax, dat met 1-3 onderuit ging tegen FC Eindhoven. Volgens Bram Bark, Jong Ajax-watcher namens AjaxShowtime, gaf de Belg zijn ‘visitekaartje’ af aan Fred Grim, de interim-trainer van de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Het was al even geleden dat Bounida mocht spelen bij Jong Ajax, waar hij op 3 oktober zijn laatste minuten maakte (2-2 tegen De Graafschap). Vervolgens had de creatieve middenvelder iedere keer verplichtingen bij het eerste elftal. In totaal speelde Bounida zo’n 38 minuten in Ajax 1, verdeeld over zeven wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

De kans dat de negentienjarige komende weken vaker binnen de lijnen van de hoofdmacht verschijnt, lijkt groot. Bounida was vrijdagavond een van de weinige lichtpuntjes bij de beloftenploeg van Ajax. Volgens Jong Ajax-volger Bark was de Belg in de eerste helft ‘steevast betrokken bij succesvolle combinaties’. “Bounida leidde de aanvallen van Jong Ajax in met hoogstandjes en goede passes. Aan de hand van de creatieveling toonden de Amsterdammers bij vlagen uitstekend te kunnen voetballen”, schetst Bark.

Trainer Willem Weijs haalde de middenvelder na 62 minuten naar de kant. “Hij heeft zijn visitekaartje wederom afgegeven en dat zal Fred Grim niet ontgaan zijn. Meer minuten in het eerste is een realistisch doel voor Bounida”, concludeert AjaxShowtime.

Ajax-fans schreeuwen om basisplaats voor Bounida

Ook sommige fans van de Amsterdamse club keken vrijdagavond aandachtig naar het duel tegen FC Eindhoven en zijn ontzettend te spreken over het spel van Bounida. “Hoe kan Bounida zo weinig speeltijd bij 1 krijgen, man? Die is lachend de beste op het veld”, schrijft een supporter. “Bounida hoort in 1”, luidt een van de vele tweets over de Belg.

Bounida kwam tot dusverre niet verder dan vijf wedstrijden in het eerste van Ajax. De kans bestaat dat Grim, na het zien van Jong Ajax – FC Eindhoven, meer speeltijd gaat geven aan de talentvolle middenvelder annex vleugelspeler.