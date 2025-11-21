Live voetbal 9

ESPN is niet bij de les en mist gruwelijke blunder van Ajax-doelman Joeri Heerkens

Joeri Heerkens Ajax
Foto: © ESPN
21 november 2025, 21:40   Bijgewerkt: 21:48

Joeri Heerkens ligt onder vuur bij Ajax. De negentienjarige doelman ging vrijdagavond opzichtig in de fout tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met FC Eindhoven, hetgeen uiteindelijk in een tegendoelpunt resulteerde.

Heerkens werd afgelopen zomer voor ongeveer twee miljoen euro door Ajax overgenomen van Sparta Praag. Hij debuteerde nog net in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar voor Jong Ajax staat de teller al wel op negen wedstrijden.

Tegen FC Eindhoven ging Heerkens na zes minuten voetballen gigantisch in de fout. De keeper knoeide op grote afstand van zijn eigen doel in de opbouw en schoot de bal recht in de voeten van Tyrese Simons. Die twijfelde geen moment en schoot de bal vervolgens over een meter of veertig fraai in een leeg doel: 0-1.

ESPN miste het doelpunt van Simons in eerste instantie overigens, omdat de regie precies op het moment dat Heerkens aanlegde voor een pass langs de lijn schakelde naar Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Toen de regie vervolgens weer terugschakelde naar het veld, was te zien hoe Heerkens zich in niemandsland bevond en Simons een leeg doel voor zich zag.

Fred Grim

Jorthy Mokio lijkt niet nodig bij Ajax 1 en doet mee bij beloften

Ajax laat jarenlange wens van uitsupporters eíndelijk uitkomen

Ajax laat jarenlange wens van uitsupporters eíndelijk uitkomen

Rayane Bounida Ajax

Rayane Bounida krijgt amper speeltijd bij (Jong) Ajax: slechts 58 minuten in een maand

Ik wil niet lullig doen, maar als je voor 2 miljoen uit Sparta Praag gehaald wordt en je wordt aangekondigd alsof je meteen een versterking bent… dan mag zo’n blunder echt nooit gebeuren. Dit is gewoon onder ieder niveau. En ja, ik moet er eerlijk gezegd ook wel om lachen, het is bijna komisch hoe ver het afstaat van de verwachtingen.

FrankdeG
Ik heb nog nooit gehoord van deze gast, maar als ik jou hoor is het Nederlands elftal materiaal?

Docker
Het punt is een beetje dat je wél lullig wil doen.

Allback
Lekker mee voetballen als keeper. Keepers kunnen niet voetballen daarom staan ze op doel. Ook bij Ajax moeten ze daar eens mee op houden.

Docker
Overdreven tekst. Onder vuur. Kom op zeg. Het kan je gewoon gebeuren als keeper zijnde en ik heb het ook door de jaren heen wel gezien van ruim ervaren keepers. Je kunt er een drama of sensatie van maken of niet. Hij zal er echt wel van geleerd hebben.

Joeri Heerkens

Joeri Heerkens
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (8 mei 2006)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
9
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Sparta
0
0
2024/2025
Sparta
0
0

