ligt onder vuur bij Ajax. De negentienjarige doelman ging vrijdagavond opzichtig in de fout tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met FC Eindhoven, hetgeen uiteindelijk in een tegendoelpunt resulteerde.

Heerkens werd afgelopen zomer voor ongeveer twee miljoen euro door Ajax overgenomen van Sparta Praag. Hij debuteerde nog net in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar voor Jong Ajax staat de teller al wel op negen wedstrijden.

Tegen FC Eindhoven ging Heerkens na zes minuten voetballen gigantisch in de fout. De keeper knoeide op grote afstand van zijn eigen doel in de opbouw en schoot de bal recht in de voeten van Tyrese Simons. Die twijfelde geen moment en schoot de bal vervolgens over een meter of veertig fraai in een leeg doel: 0-1.

ESPN miste het doelpunt van Simons in eerste instantie overigens, omdat de regie precies op het moment dat Heerkens aanlegde voor een pass langs de lijn schakelde naar Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Toen de regie vervolgens weer terugschakelde naar het veld, was te zien hoe Heerkens zich in niemandsland bevond en Simons een leeg doel voor zich zag.