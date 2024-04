Nederlandse oud-profvoetballer voor Duitse rechter in 'mammoetproces'

De Nederlandse oud-profvoetballer Soufian E. moet zich voor de rechtbank in Duitsland verantwoorden voor zijn aandeel in een reeks plofkraken die sinds 2021 voor een 'miljoenenschade' hebben gezorgd, zo meldt De Telegraaf. De 29-jarige E., die in het verleden onder meer onder contract stond bij De Graafschap, is één van de zestien verdachten in een 'mammoetproces' dat donderdag van start ging.

De zitting vond plaats in een 'zwaarbeveiligde sporthal' in de plaats Bamberg, een centraal in Duitsland gelegen stad, op zo'n vijf uur rijden van de Nederlandse grens. De ochtendkrant schrijft dat E. en zijn medeverdachten in totaal van het opblazen van dertig geldautomaten worden verdacht, iets dat in wisselende samenstelling zou zijn uitgevoerd..

E. speelde onder meer in de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV en FC Utrecht en promoveerde in 2015 met De Graafschap naar de Eredivisie, maar vertrok in datzelfde jaar naar een amateurclub in Utrecht. Nadat hij vervolgens voor meerdere clubs in Marokko uitkwam, keerde hij in 2022 kortstondig terug in het Nederlandse amateurvoetbal, waar een bestuurslid van de vereniging die hem inlijfde de voetballer als 'een speler met snelheid' omschreef.

"Die snelheid lijkt hij vooral op een andere manier te hebben gebruikt, toen hij na een plofkraak vliegensvlug terug ging naar Nederland, maar uiteindelijk - in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten - werd gepakt", schrijft De Telegraaf. Een strafeis is op de eerste procesdag nog niet uitgesproken: de zaak loopt vertraging op 'omdat advocaten dossierstukken naar eigen zeggen pas laat kregen' en zal op 8 mei worden hervat.

