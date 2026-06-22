Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

is maandagavond goed weggekomen in de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. De aanvaller van Argentinië deelde een schop uit aan Konrad Laimer, maar kwam weg zonder kaart. Volgens veel kijkers had Martínez zelfs rood verdiend.

In de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft schermde Laimer de bal aan de zijlijn af. Martínez kon niet meer bij de bal en schopte tegen het been van Laimer. De Egyptische scheidsrechter Amin Omar deelde geen kaart uit en ook videoscheidsrechter Khamis Al-Marri uit Qatar greep niet in. Oostenrijk kreeg slechts een vrije trap.

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"Dat is gewoon een ordinaire schop en een gele kaart, maar die kaart komt niet", stelt commentator Frank Wielaard van de NOS. "Dat heeft Argentinië wel vaker meegemaakt, ook in de eerste wedstrijd tegen Algerije, met de trap van achteren van Messi." Ook veel kijkers zijn boos over het uitblijven van een (rode) kaart, blijkt op X.

Sommige kijkers spreken van een 'voorkeursbehandeling' voor Argentinië. Ook wordt de tackle van Martínez 'smerig' genoemd. Op het moment van de overtreding ging Argentinië met 1-0 aan de leiding, dankzij een doelpunt van Lionel Messi waarmee hij Miroslav Klose passeerde als WK-topscorer aller tijden (zeventien goals).