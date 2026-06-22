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Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

22 juni 2026, 20:42   Bijgewerkt: 20:51
Lautaro Martinez
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Lautaro Martínez is maandagavond goed weggekomen in de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. De aanvaller van Argentinië deelde een schop uit aan Konrad Laimer, maar kwam weg zonder kaart. Volgens veel kijkers had Martínez zelfs rood verdiend.

In de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft schermde Laimer de bal aan de zijlijn af. Martínez kon niet meer bij de bal en schopte tegen het been van Laimer. De Egyptische scheidsrechter Amin Omar deelde geen kaart uit en ook videoscheidsrechter Khamis Al-Marri uit Qatar greep niet in. Oostenrijk kreeg slechts een vrije trap.

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"Dat is gewoon een ordinaire schop en een gele kaart, maar die kaart komt niet", stelt commentator Frank Wielaard van de NOS. "Dat heeft Argentinië wel vaker meegemaakt, ook in de eerste wedstrijd tegen Algerije, met de trap van achteren van Messi." Ook veel kijkers zijn boos over het uitblijven van een (rode) kaart, blijkt op X.

Sommige kijkers spreken van een 'voorkeursbehandeling' voor Argentinië. Ook wordt de tackle van Martínez 'smerig' genoemd. Op het moment van de overtreding ging Argentinië met 1-0 aan de leiding, dankzij een doelpunt van Lionel Messi waarmee hij Miroslav Klose passeerde als WK-topscorer aller tijden (zeventien goals).

Had Lautaro Martínez een rode kaart verdiend?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.976 Reacties
1.365 Dagen lid
19.931 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

2 wedstrijden, 2 rode kaarten die weer niet zijn gegeven bij ze. Vul het zelf maar in

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Argentinië - Oostenrijk

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lautaro Martínez

Lautaro Martínez
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 28 jaar (22 aug. 1997)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
30
17
2024/2025
Inter
31
12
2023/2024
Inter
33
24
2022/2023
Inter
38
21

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

Complete Stand

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