Algerije heeft bij de FIFA officieel zijn onvrede geuit over de arbitrage tijdens de met 3-0 verloren WK-wedstrijd tegen Argentinië. De voetbalbond van het Afrikaanse land heeft een klacht ingediend bij de scheidsrechterscommissie van de wereldvoetbalbond vanwege meerdere beslissingen die in het nadeel van Algerije uitvielen, waaronder een tackle van Lionel Messi.

Centraal in de klacht staat een incident uit de eerste helft waarbij Messi in duel kwam met de Algerijnse aanvoerder Aïssa Mandi. Messi gaf zijn tegenstander eerst een zet in de knieholte en kwam vervolgens met zijn noppen op het kuitbeen terecht. De Argentijn werd daarvoor niet bestraft door scheidsrechter Szymon Marciniak. De situatie leidde tijdens de wedstrijd al tot felle reacties van Algerijnse spelers en supporters.

Algerije wijst ook naar Mac Allister

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De Algerijnse bond verwijst in de brief aan FIFA daarnaast naar een moment in de tweede helft. Middenvelder Alexis Mac Allister zou Ibrahim Maza met een elleboog in het gezicht hebben geraakt. Ook die actie bleef onbestraft.

Opvallend is dat Marciniak zich op zeer korte afstand van het incident bevond. De Poolse arbiter, die eerder de WK-finale van 2022 leidde, kreeg tijdens en na het duel al kritiek vanwege zijn optreden. Ook de rol van het VAR-team, onder leiding van Tomasz Kwiatkowski, wordt door de Algerijnen ter discussie gesteld.

Discussie over behandeling van Messi

De actie van Messi zorgde de afgelopen dagen voor veel discussie op sociale media. Daar werd openlijk de vraag gesteld of de status van de Argentijnse vedette mogelijk een rol heeft gespeeld bij het uitblijven van een straf.

Ook bondscoach Hugo Broos van Zuid-Afrika haalde het voorval aan toen hij werd gevraagd naar de schorsing van zijn middenvelder Themba Zwane. Die kreeg na een rode kaart tegen Mexico een schorsing van drie wedstrijden opgelegd.

"Als ik zie wat er bij Messi gebeurde, dan ben ik het absoluut niet eens met wat mijn speler is overkomen", zei Broos. "De Mexicaanse speler blokkeerde hem, waarna Themba over hem heen probeerde te stappen en zijn arm over diens schouder legde. Meer was het niet."

De Belgische oefenmeester plaatste vervolgens vraagtekens bij het verschil in beoordeling. "Daar krijg je rood voor én vervolgens drie wedstrijden schorsing? Dat vind ik veel te zwaar. Ik zeg niet dat Messi rood had moeten krijgen, want een speler van zijn niveau wil je op het veld zien, zoals tegen Algerije bleek. Maar wat was precies het verschil met de situatie van Zwane?"