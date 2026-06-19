Kijkers storen zich massaal aan uitzending van NOS rondom Marokko

De uitzending van de NOS rondom het WK-duel tussen Schotland en Marokko heeft voor veel ergernis gezorgd. Kijkers thuis vinden dat de publieke omroep onvoldoende objectief is over de wedstrijd die om 00.00 van start gaat in het Gillette Stadium in Foxborough.

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Schotland en Marokko spelen zaterdagnacht beiden hun tweede wedstrijd in Groep C. Schotland won in de eerste speelronde met 0-1 van Haïti, Marokko pakte verdienstelijk een punt tegen Brazilië (1-1).

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De NOS zendt het duel uit en pakt groot uit met in totaal drie analisten: Kenneth Perez, Ibrahim Afellay en schrijver Abdelkader Benali zijn aangeschoven bij presentator Sjoerd van Ramshorst. In de studio zijn verder ogenschijnlijk vooral veel Marokkaanse fans aanwezig.

Kijkers van de voorbeschouwing vinden het misplaatst dat de NOS uitpakt met twee Nederlands-Marokkaanse tafelgasten: Afellay en Benali. Zij hadden graag wat meer evenwicht gezien.

“Schotland - Marokko wordt gelukkig onpartijdig verslagen door de NOS. Totaal geen voorkeur voor Marokko te bemerken”, schrijft een kijker bijvoorbeeld cynisch op X.

Iemand anders vraagt zich af ‘waar de Schotten in de studio zijn’.