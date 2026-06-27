James Lawrence pikt spatjes niet en dumpt bloedmooie vriendin

is weer vrijgezel. Juicekanaal Reality FBI meldt zaterdag op Instagram dat de verdediger en aanvoerder van Almere City zijn vriendin Lies Zhara ‘buitenspel heeft gezet’.

Lawrence vormde pas sinds kort een setje met Zhara, influencer en dj van beroep. De 33-jarige Welshman was daarvoor ruim een jaar samen met een andere influencer: Monica Geuze.

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Lawrence en Geuze gingen in augustus vorig jaar. Geuze zou volgens roddeljournalist Yvonne Coldeweijer zijn vreemdgegaan met rapper Kevin de Gier. Voor Lawrence kwam het nieuws uit de lucht vallen, waardoor hij helemaal van slag was. De aanvoerder van Almere City zou het verhaal zelf hebben gedeeld met zijn ploeggenoten.

Lawrence leek vervolgens weer geluk te hebben gevonden in de liefde. Hij werd in april namelijk gespot samen met Zhara. “Helemaal romantisch”, schreef Coldeweijer destijds op Instagram. “Deze stond nog niet op m’n bingokaart, maar ik ben invested.”

De relatie tussen Lawrence en Zhara heer echter niet lang standgehouden. “Wat begon als het op gelikte wijze delen van foto's in het huis van James Lawrence, is geëindigd in een deceptie voor Lies Zhara. Het stel is niet meer samen. James heeft haar 'buitenspel' gezet”, schrijft Reality FBI zaterdagmiddag op Instagram.

“Lies Zhara bleek iets te gretig met het tonen van waar ze was, en daar was James niet zo van gediend. Bronnen rond Lies stellen dan weer dat James simpelweg niet de man voor haar was. Lies zal voortaan de spotjes, ramen en deuren van een andere man op beeld moeten vastleggen. De deur van James is dicht.”

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