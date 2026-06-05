Florentino Pérez doet aan de vooravond van de presidentsverkiezingen bij Real Madrid een spectaculaire belofte aan de supporters. De Koninklijke staat volgens de huidige voorzitter, die aast op een herverkiezing, op het punt om een recordbod van 150 miljoen euro neer te leggen voor een speler wiens identiteit hij nu nog niet wil onthullen. Spaanse media hebben echter het donkerbruine vermoeden dat Real zaken wil doen met Champions League-winnaar Paris Saint-Germain.

Pérez (79) bindt komende zondag (7 juni) in de presidentsverkiezingen de strijd aan met zakenman Enrique Riquelme (37). De huidige voorzitter kondigt in de talkshow Horizonte aan dat Real deze zomer de duurste speler in de clubgeschiedenis gaat binnenhalen. Op dit moment is dat record nog in handen van Jude Bellingham, die in 2023 voor dik 125 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund.

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Hoewel Pérez dus een bod van 150 miljoen euro aankondigt, wil hij niet prijsgeven om welke speler het gaat. Wel geeft hij aan dat het in ieder geval niet om een verdediger gaat, maar dat het een middenvelder of aanvaller zou kunnen zijn. Daarnaast zegt Pérez dat het in ieder geval niet om Erling Haaland, Jeremy Doku (beiden Manchester City), Michael Olise of Harry Kane (beiden Bayern München) gaat - én dat de speler in kwestie momenteel niet actief is in de Premier League. "Het bod is op een speler van het niveau-Cristiano Ronaldo of Kaká. Het is een Galactico", aldus Pérez.

Marca: belofte van Pérez slaat op Portugese PSG-middenvelder

De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat 'alles erop wijst' dat de woorden van Pérez slaan op ofwel Vitinha, ofwel João Neves. Beide Portugese middenvelders staan onder contract bij Paris Saint-Germain, waarmee zij vorige week de Champions League voor het tweede jaar op rij in de wacht sleepten. Beiden zijn komende weken met hun land actief op het WK.

Drukke weken bij Real

Real gaat naast de mystery man waar Pérez op doelt sowieso op korte termijn zakendoen. Zo zou José Mourinho reeds een driejarig contract hebben getekend om terug te keren als hoofdtrainer; zijn presentatie zou kort na de verkiezingen plaats moeten vinden. Ook zou De Koninklijke inmiddels helemaal rond zijn met Oranje-international Denzel Dumfries, die over moet komen van Internazionale. Tot slot aast Real ook op de handtekening van de Franse centrale verdediger Ibrahima Konaté, die transfervrij is op te pikken bij Liverpool.