Real Madrid pikt WK-ganger voor 50 miljoen euro op in de Premier League

Real Madrid lijkt zijn eerste grote aanwinst voor volgend seizoen binnen te hebben. Diverse goed ingevoerde media melden zondag dat de Spaanse grootmacht voor ongeveer 50 miljoen euro een akkoord heeft bereikt in de Premier League.

Real Madrid maakte eerder deze week de komst van José Mourinho wereldkundig en lijkt er veel voor over te hebben om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. Bernardo Silva staat op het punt om het middenveld van de Koninklijke te komen versterken en ook achterin wil de club zakendoen.

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Diverse media, waaronder de BBC, melden zondag dat Real Madrid akkoord is met Chelsea over een transfer van Marc Cucurella naar het Santiago Bernabéu. Ook transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat de transfer van de Spaanse linksback in kannen en kruiken is.

Real Madrid tast flink in de buidel om Cucurella in te lijven. Chelsea ontvangt naar verluidt minimaal 43 miljoen pond, omgerekend 49,7 miljoen euro. De 27-jarige verdediger, die met Spanje deelneemt aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, heeft nog een contract tot medio 2029 bij de Engelse club. Chelsea nam Cucurella in 2022 voor circa 65 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion.

Cucurella kwam in vier seizoenen tijd tot 163 officiële wedstrijden voor Chelsea. Daarin was hij goed voor 9 doelpunten en 13 assists. De jeugdexponent van Barcelona won twee prijzen met the Blues: de Conference League en het WK voor Clubs in 2025.