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Real Madrid pikt WK-ganger voor 50 miljoen euro op in de Premier League

14 juni 2026, 18:59
Mourinho
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Real Madrid lijkt zijn eerste grote aanwinst voor volgend seizoen binnen te hebben. Diverse goed ingevoerde media melden zondag dat de Spaanse grootmacht voor ongeveer 50 miljoen euro een akkoord heeft bereikt in de Premier League.

Real Madrid maakte eerder deze week de komst van José Mourinho wereldkundig en lijkt er veel voor over te hebben om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. Bernardo Silva staat op het punt om het middenveld van de Koninklijke te komen versterken en ook achterin wil de club zakendoen.

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Diverse media, waaronder de BBC, melden zondag dat Real Madrid akkoord is met Chelsea over een transfer van Marc Cucurella naar het Santiago Bernabéu. Ook transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat de transfer van de Spaanse linksback in kannen en kruiken is.

Real Madrid tast flink in de buidel om Cucurella in te lijven. Chelsea ontvangt naar verluidt minimaal 43 miljoen pond, omgerekend 49,7 miljoen euro. De 27-jarige verdediger, die met Spanje deelneemt aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, heeft nog een contract tot medio 2029 bij de Engelse club. Chelsea nam Cucurella in 2022 voor circa 65 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion.

Cucurella kwam in vier seizoenen tijd tot 163 officiële wedstrijden voor Chelsea. Daarin was hij goed voor 9 doelpunten en 13 assists. De jeugdexponent van Barcelona won twee prijzen met the Blues: de Conference League en het WK voor Clubs in 2025.

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Marc Cucurella

Marc Cucurella
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 27 jaar (22 jul. 1998)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
34
1
2024/2025
Chelsea
36
5
2023/2024
Chelsea
21
0
2022/2023
Chelsea
24
0

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