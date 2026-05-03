Beelden: zo maakten Ajax-fans statement tegen erehaag voor PSV

Supporters van Ajax waren zaterdagavond totaal niet gediend van de erehaag die werd gevormd voor landskampioen PSV. Dat bleek al uit het fluitconcert, maar is nu ook te zien op beelden die vanaf de F-Side zijn genomen.

Ajax besloot zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA een erehaag te vormen voor de landskampioen van de Eredivisie. Dat deed de club in navolging van PEC Zwolle, aangezien clubs hiertoe niet verplicht zijn. Zo weigerde Sparta Rotterdam eerder nog een erehaag te vormen voor de Eindhovenaren. Ajax-trainer Garcia zei daarover: "De club heeft besloten dat te doen, dus dat is prima. Het is een teken van respect en ze verdienen het kampioenschap, want het verschil was groot."

Het Amsterdamse publiek was echter minder enthousiast. Het leverde surrealistische beelden op toen de ploegen het veld op kwamen. Er klonk een striemend fluitconcert en op beelden vanaf de F-Side is te zien dat Ajax-supporters massaal hun rug toekeren naar het veld en hun middelvinger de lucht insteken.

