Beelden: zo maakten Ajax-fans statement tegen erehaag voor PSV

3 mei 2026, 14:33
Ajax maakt een erehaag voor PSV
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate | Redacteur

Supporters van Ajax waren zaterdagavond totaal niet gediend van de erehaag die werd gevormd voor landskampioen PSV. Dat bleek al uit het fluitconcert, maar is nu ook te zien op beelden die vanaf de F-Side zijn genomen.

Ajax besloot zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA een erehaag te vormen voor de landskampioen van de Eredivisie. Dat deed de club in navolging van PEC Zwolle, aangezien clubs hiertoe niet verplicht zijn. Zo weigerde Sparta Rotterdam eerder nog een erehaag te vormen voor de Eindhovenaren. Ajax-trainer Garcia zei daarover: "De club heeft besloten dat te doen, dus dat is prima. Het is een teken van respect en ze verdienen het kampioenschap, want het verschil was groot."

Het Amsterdamse publiek was echter minder enthousiast. Het leverde surrealistische beelden op toen de ploegen het veld op kwamen. Er klonk een striemend fluitconcert en op beelden vanaf de F-Side is te zien dat Ajax-supporters massaal hun rug toekeren naar het veld en hun middelvinger de lucht insteken.

Stoker
207 Reacties
984 Dagen lid
1.124 Likes
Best wel provocerend die papieren schalen die de supporters van psv wilden meenemen

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54
6
Heerenveen
32
6
50

