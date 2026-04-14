Corinthians wil er alles aan doen om snel weer terug te krijgen. De club heeft de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido ingeschakeld om de spits te helpen in zijn herstel. De bedoeling is dat hij daarmee op tijd fit is voor de rest van het seizoen en het WK.

Depay liep eind maart een bovenbeenblessure op in het duel tussen Corinthians en Flamengo (1-1), waarin hij zich al na ruim twintig minuten moest laten wisselen. De aanvaller nam nog tijdens de wedstrijd contact op met de medische staf van Oranje, waar hij na het duel naartoe zou afreizen. Uiteindelijk bleek zijn blessure te ernstig om in actie te komen voor het Nederlands elftal.

Op een persconferentie maakte Ronald Koeman duidelijk wat hij van Depay verwacht voordat hij de aanvaller kan meenemen naar het WK. “Hij moet richting het WK wel wedstrijden gespeeld hebben bij zijn club”, liet de bondscoach weten. “Ook met het EK van 2024 in je achterhoofd, dat je denkt: misschien is hij nu niet 100 procent, maar… Ik vind dat je topfit moet zijn. Dat ging toen ook wel over meerdere spelers, die om wat voor reden dan ook niet 100 procent waren.”

De revalidatie van Depay loopt vooralsnog niet voorspoedig, waardoor het niet duidelijk is wanneer hij weer terugkeert. Daarom heeft Corinthians besloten om Valera Garrido in te schakelen, zo maakt de club bekend. De fysiotherapeut werkte eerder met Depay samen bij Atlético Madrid. “Hij is hier in Brazilië aangekomen. Hij gaat samenwerken met de medische en fysiotherapeutische afdeling om het herstel van Memphis' blessure te versnellen, zodat hij zo snel mogelijk weer op het veld kan staan”, aldus voorzitter Marcelo Paz.