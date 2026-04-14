Live voetbal

Corinthians schakelt Fermín Valera Garrido in om Depay fit te krijgen

14 april 2026, 17:09
Depay voorlopig uitgeschakeld met knieblessure
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Corinthians wil er alles aan doen om Memphis Depay snel weer terug te krijgen. De club heeft de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido ingeschakeld om de spits te helpen in zijn herstel. De bedoeling is dat hij daarmee op tijd fit is voor de rest van het seizoen en het WK.

Depay liep eind maart een bovenbeenblessure op in het duel tussen Corinthians en Flamengo (1-1), waarin hij zich al na ruim twintig minuten moest laten wisselen. De aanvaller nam nog tijdens de wedstrijd contact op met de medische staf van Oranje, waar hij na het duel naartoe zou afreizen. Uiteindelijk bleek zijn blessure te ernstig om in actie te komen voor het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Op een persconferentie maakte Ronald Koeman duidelijk wat hij van Depay verwacht voordat hij de aanvaller kan meenemen naar het WK. “Hij moet richting het WK wel wedstrijden gespeeld hebben bij zijn club”, liet de bondscoach weten. “Ook met het EK van 2024 in je achterhoofd, dat je denkt: misschien is hij nu niet 100 procent, maar… Ik vind dat je topfit moet zijn. Dat ging toen ook wel over meerdere spelers, die om wat voor reden dan ook niet 100 procent waren.”

De revalidatie van Depay loopt vooralsnog niet voorspoedig, waardoor het niet duidelijk is wanneer hij weer terugkeert. Daarom heeft Corinthians besloten om Valera Garrido in te schakelen, zo maakt de club bekend. De fysiotherapeut werkte eerder met Depay samen bij Atlético Madrid. “Hij is hier in Brazilië aangekomen. Hij gaat samenwerken met de medische en fysiotherapeutische afdeling om het herstel van Memphis' blessure te versnellen, zodat hij zo snel mogelijk weer op het veld kan staan”, aldus voorzitter Marcelo Paz.

➡️ Meer nieuws over Memphis Depay

Lees ook:
Koeman

Hürzeler tipt Koeman: ‘Wieffer verdient het om naar het WK te gaan’

  • Gisteren, 13:12
  • Gisteren, 13:12
  • 3
Ronald Koeman

Driessen: 'Koeman pleegt vorm van karaktermoord op Veerman'

  • Gisteren, 06:25
  • Gisteren, 06:25
  • 1
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z’n allen'

  • di 7 april, 18:36
  • 7 apr. 18:36
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws