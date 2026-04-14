Live voetbal

Van der Gijp: 'Ik hoor van alle kanten dat Ten Hag tien anderen liever wilde'

14 april 2026, 21:12
Erik ten Hag
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Erik ten Hag was liever niet doorgegaan met John van den Brom als hoofdtrainer van FC Twente, zo beweert René van der Gijp. De prestaties van Twente onder zijn leiding lieten Ten Hag echter geen andere keus.

Al vroeg in het seizoen werd Van den Brom aangesteld als opvolger van de ontslagen Joseph Oosting. Sinds zijn aanstelling pakte Twente 49 punten uit 25 wedstrijden. Alleen landskampioen PSV (62) pakte in die periode meer punten.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag werd in januari aangesteld in Enschede. Formeel begint zijn dienstverband pas volgend seizoen, maar hij roert zich al volop. Waar een nieuwe technisch directeur vaak zelf een trainer wil aanstellen, koos Ten Hag ervoor om het contract van Van den Brom met een jaar te verlengen.

Bij AZ is volgens Van der Gijp iets vergelijkbaars aan de hand. “FC Twente en AZ gaan liever niet door met John van den Brom en Leeroy Echteld”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Ik hoor van alle kanten dat Erik ten Hag wel tien opties had die hij liever als hoofdtrainer bij FC Twente had gehad", stelt Van der Gijp. “Maar hij kan Van den Brom nu natuurlijk niet ontslaan. Voor hetzelfde geld haalt hij de Champions League.”

Echteld kan zondag ook een grote stap zetten richting een definitieve aanstelling. “Als hij de beker wint, kun je hem niet wegsturen.” In de finale in De Kuip neemt AZ het op tegen NEC.

Het is voor FC Twente goed dat John van den Brom de trainer blijft

Laden...
117 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 16:40
  • Gisteren, 16:03
  • Gisteren, 12:34
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws