Erik ten Hag was liever niet doorgegaan met John van den Brom als hoofdtrainer van FC Twente, zo beweert René van der Gijp. De prestaties van Twente onder zijn leiding lieten Ten Hag echter geen andere keus.

Al vroeg in het seizoen werd Van den Brom aangesteld als opvolger van de ontslagen Joseph Oosting. Sinds zijn aanstelling pakte Twente 49 punten uit 25 wedstrijden. Alleen landskampioen PSV (62) pakte in die periode meer punten.

Ten Hag werd in januari aangesteld in Enschede. Formeel begint zijn dienstverband pas volgend seizoen, maar hij roert zich al volop. Waar een nieuwe technisch directeur vaak zelf een trainer wil aanstellen, koos Ten Hag ervoor om het contract van Van den Brom met een jaar te verlengen.

Bij AZ is volgens Van der Gijp iets vergelijkbaars aan de hand. “FC Twente en AZ gaan liever niet door met John van den Brom en Leeroy Echteld”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Ik hoor van alle kanten dat Erik ten Hag wel tien opties had die hij liever als hoofdtrainer bij FC Twente had gehad", stelt Van der Gijp. “Maar hij kan Van den Brom nu natuurlijk niet ontslaan. Voor hetzelfde geld haalt hij de Champions League.”

Echteld kan zondag ook een grote stap zetten richting een definitieve aanstelling. “Als hij de beker wint, kun je hem niet wegsturen.” In de finale in De Kuip neemt AZ het op tegen NEC.