Live voetbal

Teruglezen: CL-avontuur eindigt voor Slot, Barça heeft niet genoeg aan overwinning

14 april 2026, 22:43   Bijgewerkt: 23:10
CLKWA2
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Liverpool en FC Barcelona staan vanavond voor een pittige klus in de kwartfinale van de Champions League. Beide clubs gingen in de heenwedstrijd tegen respectievelijk Paris Saint-Germain en Atlético Madrid met 2-0 onderuit - en zullen dus flink aan de bak moeten om uitschakeling te voorkomen. Het Liverpool van Arne Slot speelt de return tegen titelverdediger PSG op het eigen Anfield, terwijl de van een blessure teruggekeerde Frenkie de Jong met Barcelona op bezoek gaat in het Metropolitano. Om 21.00 uur gaat op beide velden de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSG - Liverpool en Barcelona - Atlético Madrid.

Sorteer op:

39m geleden

23:04

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan de Champions League-avond. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog!

41m geleden

23:02

Einde wedstrijd - Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Ook in Spanje is het klaar. Barcelona begon erg goed aan de wedstrijd en kwam terug tot 2-2 over twee duels, maar de goal van Lookman halverwege de eerste helft kwamen de Catalanen niet meer te boven. Atlético Madrid wint met 3-2 over twee wedstrijden en mag zich opmaken voor de halve finale.

43m geleden

23:00

Einde wedstrijd - Liverpool - PSG (0-2)

Daar is het laatste fluitsignaal. Liverpool kwam een stuk beter voor de dag dan een week geleden, maar kon niet voorkomen dat PSG met 0-2 vertrekt van Anfield: 0-4 over twee duels.

44m geleden

22:59

90+7' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Araujo met dé kans. De verdediger kan vrij koppen, maar mikt te hoog en de bal vliegt over. Daarmee had hij een verlenging kunnen afdwingen.

1u geleden

22:56

⚽ 90+1' Liverpool - PSG (0-2)

Dembélé maakt zijn tweede van de avond. De Fransen komen er snel uit en de Ballon d'Or-winnaar is het eindstation. Hij schuift de bal langs Mamardashvili.

1u geleden

22:54

90' Liverpool - PSG (0-1)

Zes minuten blessuretijd op Anfield.

1u geleden

22:54

90+2' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Lewandowski kan koppen, maar zijn inzet eindigt in de handen van Musso.

1u geleden

22:53

90' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Er komen nog acht minuten bij.

1u geleden

22:51

87' Liverpool - PSG (0-1)

Kerkez neemt de bal aan en draait open, waarna hij gelijk schiet. Safonov staat echter goed opgesteld en kan redden.

1u geleden

22:50

88' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Molina laat na het te beslissen. De Argentijn vertrekt vanaf eigen helft en kan daardoor alleen op de keeper af. De verdediger besluit echter van afstand te schieten, waardoor de bal eenvoudig te pakken is.

1u geleden

22:44

🔄 82' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Daar is Frenkie de Jong. De middenvelder komt tien minuten voor tijd in de ploeg voor Gavi. Hij is nu de Nederlander met de meeste duels voor Barcelona, samen met Phillip Cocu: 292 wedstrijden.

1u geleden

22:42

🟥 79' Atlético Madrid - Barcelona (1-2)

Eric García krijgt een rode kaart. De verdediger laat de doorgebroken Sørloth struikelen. Na een VAR-check besluit de scheidsrechter hem van het veld te sturen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

1u geleden

22:39

75' Liverpool - PSG (0-1)

Dembélé glipt langs Mamardashvili, maar er staan genoeg verdedigers van Liverpool, die daarmee een tweede tegengoal voorkomen.

1u geleden

22:37

⚽ 73' Liverpool - PSG (0-1)

Daar is de genadeklap voor Liverpool. Dembélé krijgt de bal na een counter op grote afstand van het doel aangespeeld. Hij kapt zijn tegenstander uit en krult de bal perfect in de hoek, buiten het bereik van Mamardashvili: 0-3 over twee duels.

1u geleden

22:35

71' Liverpool - PSG (0-0)

Ngumoha kan uithalen en doet dat hard, maar Safonov zit er goed bij en heeft de bal klem. 

3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Atlético - Barcelona

Atlético Madrid
1 - 2
Barcelona
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws