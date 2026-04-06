Het optreden van Boudewijn Zenden bij Studio Voetbal maakte zondagavond weinig indruk op Vandaag Inside-gezicht René van der Gijp. Volgens Van der Gijp trapte Zenden vooral open deuren in, met name bij de bespreking van het kampioenschap van zijn oude club PSV.

“Die Boudewijn is een lieve jongen. Maar wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daarmee?”, vraagt Van der Gijp zich af in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij werpt vervolgens een vraag op aan Wim Kieft, die zelf ook bij Studio Voetbal zat. “Luister jij naar zijn antwoorden, of zit je ernaast en denk je: lul maar raak."

“Nou ja, wat ik denk: ik kijk er anders naar”, antwoordt Kieft. “Ik kijk anders naar voetbal. Meer op een manier zoals Rafael van der Vaart er ook naar kijkt. Ik ben niet van het tactische en de looplijnen. En hij is dat juist wel. Dus zo kijk ik ernaar.”

Van der Gijp keek vanuit huis naar het voetbalpraatprogramma van NPO 1. “Ik lig op de bank en luister naar hem. ‘Is de glans van die schaal eraf omdat je de laatste weken punten hebt laten liggen?’ Dan is zijn antwoord: ‘Er is wel glans van die schaal af, omdat je de laatste paar wedstrijden drie keer hebt verloren. En je hebt punten laten liggen tegen Telstar en tegen Volendam. Maar er zit nog glans op de schaal.’ Dan denk ik: waar zit ik nou naar te luisteren, joh?”

Michel van Egmond zegt lachend: “Als er maar geluid uit komt.” Op serieuzere toon voegt hij toe: “Ik blijf het gek vinden: voetbal houdt iedereen bezig. Bij elke koffieautomaat op maandag staan mensen erover te praten, en bij de bushalte ook. En het is blijkbaar heel moeilijk om er op tv iets zinnigs over te zeggen. Ik kan het zelf ook niet.”

Volgens Van der Gijp komt dat ook omdat ‘de geluksfactor best wel groot is’ in het voetbal. “Sliti zou de bal van een meter afstand ook op doel kunnen koppen. Je hoeft ‘m niet naast te koppen”, doelt hij op een kans voor Aymen Sliti in het duel tussen FC Volendam en Feyenoord.

Ook moeten analisten in Nederland oppassen op hun toon, denkt Kift. “Als het voetbal heel goed is, en er veel kwaliteit rondloopt zoals in Engeland, is het makkelijk om het goede aan te stippen. Hier moet je oppassen dat je niet te negatief en cynisch wordt. Dat je bijvoorbeeld zegt dat PSV kampioen wordt omdat de rest er niks van kan. Als je elke week roept dat het allemaal k*t is, heb je op een gegeven moment geen werk meer.”