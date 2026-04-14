Javier Mascherano is per direct vertrokken als hoofdtrainer van Inter Miami, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Dat is een verrassing, omdat de club uit Florida in december nog kampioen van de VS werd. Mascherano geeft aan dat het om ‘persoonlijke redenen’ is.

Mascherano werd begin 2025 aangesteld als hoofdtrainer van Inter Miami, waar hij onder meer met Lionel Messi en Luis Suárez kwam te werken. In zijn eerste seizoen behaalde de Argentijn direct succes, door de club uit Florida naar de eerste landstitel uit de geschiedenis te leiden. In de finale van het kampioenstoernooi van de MLS werd met 3-1 gewonnen van Vancouver Whitecaps.

Het nieuwe seizoen verliep tot dusver ook prima; in de competitie werd alleen de eerste wedstrijd verloren op bezoek bij LAFC, waarna drie overwinningen en drie gelijke spelen volgden. Daarmee staat Inter Miami na zeven duels op de derde plaats op de ranglijst met teams uit het oosten van de VS.

Dinsdag heeft Inter Miami aangekondigd dat Mascherano per direct. “Ik wil iedereen laten weten dat ik om persoonlijke redenen heb besloten te stoppen als hoofdtrainer van Inter Miami”, laat de oud-prof weten. “Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen, elke medewerker voor de gezamenlijke inzet en bovenal de spelers, die het mogelijk maakten onvergetelijke momenten mee te maken. Ik wil ook de fans bedanken, want zonder hen was dit allemaal niet mogelijk.”