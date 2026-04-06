krijgt op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer bij Corinthians. De Braziliaanse clubleiding heeft zondagavond besloten om trainer Dorival Júnior op straat te zetten na een aanhoudende reeks teleurstellende resultaten. De druppel die de emmer deed overlopen was de 0-1 nederlaag in eigen huis tegen Internacional. Hierdoor is de ploeg uit São Paulo inmiddels al negen officiële wedstrijden op rij zonder overwinning gebleven.

Dorival stond exact een jaar aan het roer bij de zevenvoudig landskampioen. Hoewel de voormalig bondscoach van Brazilië vorig jaar de nationale beker won en in februari nog de Braziliaanse Supercup veroverde, was zijn positie onhoudbaar geworden. Corinthians is na tien speelronden in de Série A afgezakt naar de zestiende plaats, net boven de degradatiestreep. In een officiële verklaring liet de club maandag weten dat naast de hoofdtrainer ook de volledige technische staf moet vertrekken. De club bedankte de staf voor de prijzen en stelde in het persbericht dat deze successen "eeuwig in de geschiedenis van de instelling zullen blijven".

Artikel gaat verder onder video

Voorlopig worden de honneurs waargenomen door William Batista. De trainer van het beloftenelftal leidt de trainingen en zal donderdag ook op de bank zitten tijdens het groepsduel in de Copa Libertadores tegen het Argentijnse Platense. Ondertussen draait de geruchtenmolen over een definitieve opvolger op volle toeren. In de Braziliaanse media worden vooral de clubloze Portugezen Carlos Carvalhal en Bruno Lage nadrukkelijk genoemd als kandidaten. Ook de namen van de Argentijnse coach Juan Pablo Vojvoda en de ervaren Tite zingen rond in de wandelgangen.

Voor Memphis komt de trainerswissel in een toch al roerige periode. De Oranje-international ontbrak tegen Internacional vanwege een spierblessure in zijn rechterbovenbeen, maar bekeek het verlies wel vanaf de tribune. Teamgenoot Zakaria Labyad kwam nog wel als invaller binnen de lijnen, maar kon de nederlaag niet afwenden. Memphis, die nog herstelt met het oog op het naderende WK, speelde dit kalenderjaar twaalf wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.

Naast zijn fysieke ongemakken hangt de aanvaller ook nog een schorsing boven het hoofd. De Braziliaanse sportrechtbank heeft een aanklacht tegen hem ingediend wegens het gebruik van een mobiele telefoon op de reservebank tijdens een eerdere wedstrijd tegen Flamengo. Dit vergrijp kan hem maximaal zes duels schorsing opleveren. Memphis bevindt zich momenteel in de laatste maanden van zijn verbintenis in Brazilië, aangezien zijn contract eind juli afloopt.