Kroatische voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over Josip Sutalo

is de gebeten hond bij het Kroatische volk na de eerste helft van de oefeninterland tussen Kroatië en België (0-1). De centrale verdediger van Ajax zag er niet best uit bij de 0-1 van Youri Tielemans, toen hij een voorzet zwak en knullig verwerkte. Op X regent het kritiek op de 26-jarige speler.

In Rijeka oefenen outsiders Kroatië en België dinsdagavond tegen elkaar in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Beide ploegen treden aan in een formatie met drie centrale verdedigers. Sutalo speelt namens de thuisploeg als rechter centrale verdediger.

Artikel gaat verder onder video

De Belgen hadden in de eerste helft het betere van het spel en kwamen via Tielemans verdiend op een 0-1-voorsprong. Jeremy Doku passeerde Josip Stanišić aan de rechterkant van het veld, waarna hij een slappe voorzet afleverde. De voorzet leek in eerste instantie niet gevaarlijk, maar Sutalo kreeg de bal niet lekker verwerkt. Via via belandde de bal uiteindelijk bij Tielemans, die de openingstreffer op het bord zette.

Hoewel de voorzet van Doku nog licht getoucheerd werd door Stanišić, vindt men in Kroatië dat Sutalo meer had kunnen doen om de bal uit te verdedigen. Op X is de kritiek niet mals: “Šutalo is een vreselijke idioot. Een wanhopige speler”, haalt iemand ongenadig hard uit. “Sutalo is traag en een zwakke schakel”, vindt een ander.

Andere Kroaten noemen Sutalo ‘de slechtste man op het veld’. “Wat ben je aan het doen?” Een ander is minder mild in zijn bewoordingen: “Sutalo is complete hondenstront.”

Tweets zijn onder dit artikel geplaatst. Door op een tweet te klikken, kan deze worden vertaald.