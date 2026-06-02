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Kroatische voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over Josip Sutalo

2 juni 2026, 19:21   Bijgewerkt: 19:38
Kroatische voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over Josip Sutalo
Foto: © Imago
4 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Josip Sutalo is de gebeten hond bij het Kroatische volk na de eerste helft van de oefeninterland tussen Kroatië en België (0-1). De centrale verdediger van Ajax zag er niet best uit bij de 0-1 van Youri Tielemans, toen hij een voorzet zwak en knullig verwerkte. Op X regent het kritiek op de 26-jarige speler.

In Rijeka oefenen outsiders Kroatië en België dinsdagavond tegen elkaar in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Beide ploegen treden aan in een formatie met drie centrale verdedigers. Sutalo speelt namens de thuisploeg als rechter centrale verdediger.

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De Belgen hadden in de eerste helft het betere van het spel en kwamen via Tielemans verdiend op een 0-1-voorsprong. Jeremy Doku passeerde Josip Stanišić aan de rechterkant van het veld, waarna hij een slappe voorzet afleverde. De voorzet leek in eerste instantie niet gevaarlijk, maar Sutalo kreeg de bal niet lekker verwerkt. Via via belandde de bal uiteindelijk bij Tielemans, die de openingstreffer op het bord zette.

Hoewel de voorzet van Doku nog licht getoucheerd werd door Stanišić, vindt men in Kroatië dat Sutalo meer had kunnen doen om de bal uit te verdedigen. Op X is de kritiek niet mals: “Šutalo is een vreselijke idioot. Een wanhopige speler”, haalt iemand ongenadig hard uit. “Sutalo is traag en een zwakke schakel”, vindt een ander.

Andere Kroaten noemen Sutalo ‘de slechtste man op het veld’. “Wat ben je aan het doen?” Een ander is minder mild in zijn bewoordingen: “Sutalo is complete hondenstront.”

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Voetbalfanaat
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Dat zeggen we ook van zijn ploegmaat bij Ajax die bij oranje zit, ene W. Weghorst 😂

dilima1966
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Hij zet de trent bij Kroatië goed door zoals hij bij ajax doet als ze nu bij ajax het niet zien dat hij totaal ongeschikt is

Kramer
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Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.145 Reacties
1.345 Dagen lid
5.777 Likes
Allback
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  • 2
    + 1
avatar

Vraag het iedere voetbalkijker in Nederland en die zal hetzelfde zeggen. Een wonder dat deze jongen bij het nationale elftal van Kroatië zit.

Voetbalfanaat
604 Reacties
1.285 Dagen lid
3.040 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat zeggen we ook van zijn ploegmaat bij Ajax die bij oranje zit, ene W. Weghorst 😂

dilima1966
3.619 Reacties
1.086 Dagen lid
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dilima1966
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Hij zet de trent bij Kroatië goed door zoals hij bij ajax doet als ze nu bij ajax het niet zien dat hij totaal ongeschikt is

Kramer
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1.345 Dagen lid
19.849 Likes
Kramer
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Even gedragen op X, wij willen hem nog verkopen.

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Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

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België
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