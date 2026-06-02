Justin Kluivert gelinkt aan toptransfer na WK 2026

is in beeld om deze zomer een transfer naar Juventus te maken. De 27-jarige aanvaller van AFC Bournemouth wordt door de Italiaanse topclub gezien als een serieus alternatief voor Real Madrid-speler Brahim Díaz. Hoewel de vleugelspits een door blessureleed geteisterd seizoen achter de rug heeft in de Premier League, zou trainer Luciano Spalletti gecharmeerd zijn van zijn kwaliteiten.

Spalletti heeft bij de clubleiding in Turijn meermaals aangedrongen op aanvallende versterkingen, omdat hij de creatieve verbinding tussen het middenveld en de voorhoede momenteel onvoldoende vindt. Hoewel Díaz de absolute droomkandidaat is voor de vacature, schuift de toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport de Oranje-international naar voren als een belangrijke schaduwoptie.

Een overstap zou betekenen dat de ex-Ajacied terugkeert in de Serie A, waar hij in het verleden al onder contract stond bij AS Roma. De Romeinen betaalden in 2018 ruim zeventien miljoen euro voor zijn diensten, waarna verhuurperiodes aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia volgden. Uiteindelijk nam Bournemouth hem in 2023 voor ruim tien miljoen euro definitief over.

Bij zijn huidige werkgever kende de rechtspoot een moeizaam jaar. Onder manager Andoni Iraola eindigde Bournemouth weliswaar knap als zesde in de competitie, maar het aandeel van de dribbelaar bleef beperkt tot twee doelpunten in 21 officiële optredens.

Een zware knieoperatie in januari hield hem liefst 125 dagen aan de kant, waardoor hij pas in mei zijn rentree kon maken op de Engelse velden. Zijn contract in het Vitality Stadium loopt nog door tot medio 2028.

Ondanks het gebrek aan ritme is de balvaste speler door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve 26-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het aankomende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Tijdens dat eindtoernooi zal hij met rugnummer zeven spelen. Mocht het daadwerkelijk tot een transfer naar Juventus komen, dan treedt hij in bijzondere voetsporen. Bij de formatie uit Turijn zou hij de derde speler in de selectie worden die de zoon is van een voormalig voetbalicoon uit de Italiaanse competitie, naast Patrick Kluivert, Francisco Conceição en Khéphren Thuram.