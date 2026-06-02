Dit zijn alle spelers van Ajax op het WK

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten staat op het punt van beginnen en inmiddels is het duidelijk welke spelers uit de Eredivisie zich mogen opmaken voor het toernooi. Ajax levert vier spelers die afreizen naar het toernooi. FCUpdate zet ze voor je op een rij.

Wout Weghorst - Nederland

Weghorst heeft net als heel Ajax geen topseizoen achter de rug. De spits kreeg weliswaar veelal de voorkeur boven Kasper Dolberg, maar op een productieve fase in het begin van het seizoen na was zijn vorm niet al te groots. In 27 competitiewedstrijden wist Weghorst acht keer het net te vinden, waarvan slechts twee treffers in dit kalenderjaar werden gemaakt. Desondanks gaat Weghorst met Oranje mee naar het WK, waar hij naar alle waarschijnlijkheid als stormram gaat dienen. Het Nederlands elftal speelt in Groep F tegen Japan, Zweden en Tunesië.

Ko Itakura - Japan

Artikel gaat verder onder video

In de groepswedstrijd tegen Japan komt Oranje twee andere spelers van Ajax tegen. Een daarvan is Itakura, voor wie de Amsterdammers afgelopen zomer ruim tien miljoen euro overmaakten aan Borussia Mönchengladbach. De veertigvoudig international miste een groot deel van de tweede seizoenshelft met een rugblessure, maar keerde in de slotfase van de competitie terug in het elftal, op tijd voor het WK.

Takehiro Tomiyasu - Japan

Naast Itakura gaat ook Tomiyasu met Japan mee naar het WK. De verdediger maakte in december transfervrij de overstap naar Ajax, waar hij deze zomer alweer vertrekt. In totaal speelde de back slechts negen wedstrijden voor Ajax, terwijl hij ook de interlandperiode in maart moest overslaan met een hamstringblessure. Desondanks krijgt de verdediger de kans om zich op het WK te laten zien.

Josip Sutalo - Kroatië

Na een sterk seizoen onder Francesco Farioli had Sutalo het dit jaar weer zeer lastig bij Ajax. Desondanks stond de mandekker, indien fit, bijna altijd in de basis bij de Amsterdammers. Hoewel hij regelmatig kritiek krijgt op zijn spel, kan Sutalo bijna standaard op een oproep én basisplaats rekenen bij Kroatië. Met zijn land neemt de verdediger het in Groep L op tegen Engeland, Ghana en Panama.