Ajax en FC Twente krijgen meer duidelijkheid over Europese route

FC Twente en Ajax hebben donderdagavond meer duidelijkheid gekregen over hun aanstaande Europese tegenstanders. Ferencváros won in Novi Sad met 1-2 van Vojvodina in de heenwedstrijd van de eerste voorronde van de Europa League en ligt daardoor voorlopig op koers voor een ontmoeting met FC Twente. Voor Ajax komt juist Vojvodina nadrukkelijker in beeld: de verliezer van dit tweeluik wacht de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Conference League.

Voor de nieuwe trainer Borbély Balázs werd het een geslaagd officieel debuut op de bank van Ferencváros. Zijn ploeg begon sterk in het Karadjordje Stadion, waar 6800 toeschouwers zagen hoe de bezoekers al na acht minuten toesloegen. Kristoffer Zachariassen opende het seizoen met een fraaie uithaal na een goede crosspass van Lisztes Krisztián. Ferencváros had daarmee vroeg controle over de wedstrijd én over het Europese tweeluik dat voor Nederlandse clubs direct relevant is.

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Vojvodina kwam in de eerste helft drie keer gevaarlijk voor het doel van Ferencváros, maar de bezoekers leken dichter bij een tweede treffer. In de 42ste minuut kreeg Lisztes een grote kans na een voorzet van Osváth Attila, maar zijn kopbal ging van dichtbij over. Die misser kreeg vlak voor rust extra lading. Drie minuten later probeerde Lisztes in plaats van wegwerken met een hakbal op te lossen, waarna Vojvodina razendsnel druk zette. Uiteindelijk werkte Toon Raemaekers de bal in eigen doel: 1-1.

Na rust bleef Lisztes in de kleedkamer achter, maar Ferencváros kwam niet sterker uit de pauze. Integendeel: Dibusz Dénes moest in de 46ste minuut meteen reddend optreden op een schot van Lazar Randjelovic, waarna Sztefan Mitrovic uit de rebound hard de paal raakte. De thuisploeg rook dat er meer mogelijk was en Ferencváros verloor na balverlies meermaals gevaarlijk de controle.

De bezoekers kregen via de ingevallen Lenny Joseph en opnieuw Zachariassen nog wel momenten om zelf toe te slaan, maar het duel bleef lange tijd wankelen. In de 82ste minuut leek Vojvodina zelfs op weg naar de voorsprong, maar opnieuw bracht de paal Ferencváros redding. Wat Vojvodina naliet, deed Bamidele Yusuf vier minuten later wel. Na een pass van Naby Keita ontsnapte hij aan de defensie, kapte hij Szűcs Kornél knap uit en schoof hij koel de 1-2 binnen tegen zijn voormalige club.

Ferencváros neemt daardoor een voorsprong mee naar de return van volgende week in Boedapest. Voor FC Twente betekent het dat de Hongaren voorlopig de meest waarschijnlijke tegenstander zijn in de tweede voorronde van de Europa League, terwijl Ajax op basis van deze tussenstand juist Vojvodina in het vizier krijgt in de Conference League.