Van der Vaart snapt niets van Ten Hag: 'De dag na Real Madrid - Ajax ging hij...'

Wim Kieft wist al snel dat het trainersvak niet voor hem is weggelegd. In 2009 werd hij door toenmalig PSV-trainer Fred Rutten uitgenodigd om stage te lopen bij het eerste elftal en mocht hij een rol als assistent-trainer vervullen bij Jong PSV.

Kieft had niet de bezetenheid voor het voetbal die hij merkte bij andere trainers, zoals collega-stagiair Erik ten Hag en Rutten zelf. “Ik was daar niet geschikt voor, zo’n teamgebeuren, en dat had ik al heel snel door”, vertelt de oud-voetballer bij de NOS. “Ik zat daar met Ten Hag en Rutten, en dat zijn echt twee vakidioten. De hele dag ging het over looplijnen, tactische analyses… Dat deden ze wel enorm goed, maar ik had al snel zoiets van: dat zie ik mezelf niet de rest van m’n leven doen.”

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart is het daarmee eens: “Nee, dat is echt vreselijk. Met Ten Hag bijvoorbeeld: als je als Ajax in Madrid met 1-4 wint van Real Madrid, dan denk je toch, nou… Maar hij zat de volgende dag in het vliegtuig Fortuna Sittard te analyseren. Hoe treurig kan het zijn? Dat vind ik heel treurig. Je moet ook kunnen genieten van het leven. Als je wint in Madrid, met 1-4, dan moet je niet de volgende dag Fortuna Sittard analyseren.”

Collega-analist Nordin Amrabat vermoedt dat Ten Hag er inmiddels zelf ook spijt van heeft ‘dat hij niet heeft genoten’. “Dat heb ik soms zelf ook. Dat ik me op bepaalde momenten bedenk dat ik er helemaal niet bij stil heb gestaan. De tijd gaat zo snel, af en toe moet je meer van het leven genieten.” Van der Vaart concludeert: “Ja, in het moment leven.”