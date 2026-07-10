Vandaag Inside-gast genadeloos afgeserveerd: ‘Als een moslim dit doet…’

Ruben Van Gucht krijgt er donderdagavond flink van langs in Vandaag Inside. De 39-jarige Belgische presentator was een dag eerder te gast in het populaire SBS6-programma en deed toen enkele opmerkelijke uitspraken.

Van Gucht vertelde woensdagavond in Vandaag Inside dat hij op dit moment relaties onderhoudt met liefst drie verschillende vrouwen. De bekende presentator van VRT had één van zijn vriendinnen bij zich en vertelde eerlijk niet monogaam te zijn.

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Chris Woerts heeft met open mond gekeken naar de uitzending van woensdagavond. “Wat een mafkees is dat!”, zegt de sportmarketeer over Van Gucht. “Hij heeft drie vrouwen. Dat vind ik prachtig, daar zit hij een beetje stoer over te doen. Maar als een vrouw dat doet, dan is ze een slet.”

“En als een moslim dat doet, dan zeggen ze ‘hij is niet aangepast aan de maatschappij’ en heeft iedereen kritiek”, vervolgt Woerts. “Ik vond het een beetje onpasselijk. Maar hij heeft wel een goede smaak.”

“Was er misschien sprake van enige jaloezie?”, vraagt Johan Derksen plagend. Woerts reageert: “Nou, dat niet. Nee, ik heb thuis ook geen klagen, dus dat is geen probleem.”

“Ik denk dat als ik het zou doen, ik het niet aan de grote klok zou hangen”, vult René van der Gijp aan. “Dan zou ik het voor mezelf houden. Je moet elke keer iets uitleggen wat 95 procent van de mensen toch niet begrijpt. Dat is een gedoe. Ik zou lekker voor mezelf houden.”