Politie bekogeld met glas: arrestaties in Haagse Schilderswijk

Supporters van Marokko zijn donderdagavond na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk op meerdere plekken in Nederland de straat opgegaan. Er werd op verschillende plekken met vuurwerk, glas en meubilair naar de politie gegooid.

De politie was tijdens de WK-wedstijd tussen Frankrijk en Marokko goed voorbereid op eventuele ongeregeldheden. Na eerdere wedstrijden van de Marokkaanse ploeg liep het op verschillende plekken in Nederland uit de hand. Zo werden na de overwinning op Canada (3-0) politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en eieren.

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De sfeer sloeg na afloop van de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko opnieuw om. Hoewel het in de Haagse Schilderswijk rustiger lijkt te zijn gebleven dan eerdere keren, werd er in Amsterdam rond 01.00 uur snachts een noodbevel afgekondigd. De ME heeft daar ingegrepen.

In de Haagse Schilderswijk werden vier personen aangehouden. Volgens Omroep West werd er met glas naar politieagenten gegooid. In Amsterdam werden acht personen aangehouden. Daarnaast schreef de politie ruim tweehonderd bekeuringen uit voor onder meer het negeren van een rood verkeerslicht, rijden over de trambaan en het overschrijden van de maximumsnelheid.