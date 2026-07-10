Dick Schreuder baalt van toptransfer: 'Het doet me pijn, maar hij verdient het'

Dick Schreuder baalt van het vertrek van Başar Önal bij NEC, vertelt de trainer in een interview met FCUpdate. Woensdag maakte NEC zijn transfer naar LOSC Lille bekend: naar verluidt vertrekt de aanvaller voor ongeveer twaalf miljoen euro, exclusief bonussen.

Schreuder erkent in het interview met verslaggever Sander Kamphof dat Önal toe is aan een stap omhoog. “Tuurlijk. Als zo’n stap komt en je wilt hem pakken, dan moet je hem nemen”, weet hij. “Ik heb er als trainer, samen met de club, alles aan gedaan om hem nog een jaar te houden. We hebben heel veel dingen met hem doorgenomen waarom wij zouden denken dat dat goed zou zijn. En ik denk dat dat ons goed recht is.”

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“Zijn goed recht is het om daar een fantastisch contract te tekenen, naar een fantastische club te gaan en de uitdaging daar te pakken”, beseft de succestrainer, die woensdag de Rinus Michels Award won voor beste Eredivisie-trainer in het seizoen 2025/26. “Daar heeft hij voor gekozen. Ik ben enorm trots op die jongen, op wat hij heeft gedaan vanaf dag één dat wij als staf binnenkwamen. De ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt…”

“Aan de andere kant doet het me pijn”, geeft Schreuder toe. “Maar het doet me ook heel erg goed om dit soort jongens zich te zien ontwikkelen. Daar mag je als club ook weer trots op zijn. Uiteindelijk is het ook een bepaald soort business en levert het de club ook heel veel geld op.”

Önal groeide uit tot een van de smaakmakers van NEC, dat met een historische derde plaats in de Eredivisie de voorrondes van de Champions League bereikte. In totaal kwam de aanvaller in twee seizoenen tot zeventig officiële wedstrijden voor de Nijmegenaren, waarin hij tien keer scoorde en twaalf assists afleverde.

In Lille wacht een hereniging met Calvin Verdonk, die vorig jaar dezelfde route aflegde van NEC naar de Franse topclub. LOSC eindigde afgelopen seizoen als derde in de Ligue 1 en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.