Leandro Bacuna trots op 'klein land met een heel groot hart' na historisch WK-punt

kwam nadat Curaçao een historisch eerste WK-punt uit het vuur sleepte tegen Ecuador vol trots voor de camera's van NOS. De aanvoerder zag zijn elftal na een zware nederlaag in de openingswedstrijd knap terugvechten op het wereldkampioenschap. Volgens hem liet het eiland precies zien waar het voor staat. "Het was een geweldige avond. Deze wedstrijd beschrijft ons als team en als natie als Curaçao zijnde. Dat we zo klein zijn, maar met zo'n groot hart negentig minuten blijven gaan".

Het zwaarbevochten gelijkspel volgde op een moeizame start van het toernooi voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat. Eerder ging het openingsduel tegen groepswinnaar Duitsland nog met 7-1 verloren. Ondanks die ruime verliespartij bleven de meegereisde supporters massaal achter de selectie staan. "De fans gaven ons het vertrouwen na de eerste wedstrijd dat ze ondanks de grote nederlaag toch supertrots op ons waren", stelde de middenvelder. "We wilden ze vandaag extra trots maken en ik denk dat dat gelukt is".

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Tegen Ecuador ontspon zich volgens de routinier een aantrekkelijk duel waarin beide landen volop kansen kregen. De ex-speler van FC Groningen zag dat de Caribische ploeg zich goed kon meten met de Zuid-Amerikanen. "Het was een open wedstrijd, het ging allebei de kanten op", blikte hij terug. "Voor de kijkers was het denk ik leuk en wij hebben als ploeg laten zien dat wij wel mee kunnen met de top". Tegelijkertijd onderkent de international het verschil met de absolute wereldtop.. "Dit zijn moeilijke wedstrijden. Als je kijkt naar Duitsland, die staken er dik bovenuit. Maar met deze landen kunnen wij gewoon gelijkwaardig zijn".

Na afloop van de wedstrijd ontving de spelersgroep bovendien hoog bezoek. Zowel de koningin als de prinses meldde zich om hun waardering uit te spreken voor de historische prestatie van de debutant. "Ze zeiden dat we het heel goed hadden gedaan door een land dat zo veel groter is het zo lastig te maken", vertelde de trotse captain. "Ze waren trots op ons. Het doet wel wat met ons dat zulke belangrijke mensen bij de wedstrijd zijn. Dan zie je toch wel de waardering naar Curaçao".

Met het allereerste WK-punt op zak richt het team van Advocaat de blik nu op het beslissende slotduel in de poule. Aanstaande donderdag wacht om 22:00 uur Nederlandse tijd de ontmoeting met Ivoorkust.Om nog kans te maken op de knock-outfase is een overwinning op de Afrikanen noodzakelijk. Bacuna beseft dat dit een zware opgave wordt, maar gooit de handdoek nog niet in de ring. "We moeten vandaag de positieve dingen eruit halen en er alles aan doen om er een mooie laatste wedstrijd van te maken", besloot hij. "Ik denk dat het lastig wordt om te winnen, maar we gaan proberen zo lastig mogelijk te zijn en kijken waar we een kans kunnen snoepen".