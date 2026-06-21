Willem-Alexander, Máxima en Ariane dansen in kleedkamer na WK-succes: 'Geweldige mensen'

Koning Willem-Alexander beleefde een mooie voetbalavond in de Verenigde Staten. Nadat hij het Nederlands elftal met 5-1 zag winnen van Zweden, was de koning ook aanwezig bij Ecuador - Curaçao (0-0). Het behaalde punt vierde hij door met de spelers van Curaçao te dansen in de kleedkamer.

De voetbalbond van Curaçao deelt beelden waarop te zien is dat Willem-Alexander samen met zijn vrouw Máxima en prinses Ariane een bezoek brengt aan de kleedkamer. Ze schudden de hand van onder meer bondscoach Dick Advocaat en assistent Cor Pot.

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De leden van het Koninklijke Huis worden daar feestelijk ontvangen door de spelers. Samen dansen ze in de kleedkamer om te vieren dat Curaçao het allereerste punt ooit pakte op een WK. Mede dankzij een uitblinkende doelman Eloy Room, goed voor vijftien reddingen, werd Ecuador op 0-0 gehouden en mag Curaçao zelfs nog dromen van de knock-outfase.

Tegenover Voetbal International laat Advocaat weten te hebben genoten van de betrokkenheid van de royals. “Het is jammer dat je de kleedkamer niet hebt gezien. De koning, de koningin en hun dochter. Geweldige mensen, vind ik tenminste. Hoe ze tussen de mensen meedoen. Het zijn échte mensen. Vond ik mooi om van dichtbij te zien. Dat het niet gespeeld is.”

“Ze dansten gewoon mee. Ik niet, nee nee, daar moet ik voor oppassen. Ik ben niet zo’n danser”, grapt de oudste bondscoach van het toernooi.