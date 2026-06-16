PSV heeft een officieel bod ontvangen op de pas zestienjarige Dyran Stam. De jonge linksback staat in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig. De Duitse topclub heeft 1,5 miljoen euro geboden, maar PSV weigert vooralsnog mee te werken aan een vertrek van het grote talent. Dat meldt PSV-clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

Leipzig meldde zich een paar weken geleden al in Eindhoven. Stam heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2028. De clubleiding ziet in hem een grote speler voor de toekomst. PSV heeft het miljoenenbod daarom direct geweigerd en heeft Stam laten weten dat ze zijn contract juist willen verlengen. Ondertussen houdt ook Borussia Dortmund de situatie van de verdediger goed in de gaten.

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Stam is zelf op de hoogte van alle belangstelling, maar blijft er rustig onder. Hij focust zich nu op de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar mag hij zich weer laten zien bij het eerste elftal van PSV, waar nu veel spelers ontbreken door interlands. Vorig jaar deed hij het als 15-jarige al erg goed tijdens het trainingskamp van de hoofdmacht.

Duitse belangstelling

Het gebeurt niet vaak dat er zulke hoge bedragen worden geboden op spelers van deze leeftijd. Toch deed Leipzig afgelopen winter ook al zaken met PSV. Toen kochten de Duitsers de 18-jarige aanvaller Dele Thomas. Zijn situatie was wel anders: Thomas had een aflopend contract en kostte vier ton.

Stam zou een overstap naar Duitsland best zien zitten. Hij komt daar in eerste instantie in het beloftenteam te spelen. Toch is een langer verblijf in Eindhoven ook nog steeds een goede optie voor de linksback. Stam heeft de deur voor PSV zeker nog niet dichtgegooid.