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'PSV is de grootste club van Nederland, daar hoeven we niet omheen te draaien'

24 juni 2026, 12:06
Niek Schiks
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Niek Schiks komt komend seizoen op huurbasis uit voor RKC Waalwijk. De doelman verruilt PSV tijdelijk voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, omdat hij op zoek is naar meer speelminuten.

Schiks fungeerde bij PSV als derde doelman achter Matej Kovar en Nick Olij. Een tijdelijk vertrek uit Eindhoven was voor hem dan ook een logische stap. "Het was deze zomer vrij snel duidelijk vanuit PSV dat ze mijn contract wilden verlengen en dat ik verhuurd zou worden. Dat was precies wat ik zelf ook wilde. RKC was er daarna heel snel bij en ik ben gelijk langs geweest", vertelt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

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De 21-jarige keeper is trots dat PSV langer met hem door wil. "PSV is gewoon de grootste club van Nederland, daar hoeven we niet omheen te draaien als je drie keer op rij kampioen wordt en ziet wat voor bedragen er voor sommige jongens betaald worden. Als zo'n club langer met je door wil, is dat altijd een heel grote eer. Maar zelf wilde ik natuurlijk wel minuten gaan maken."

Die speelminuten hoopt Schiks komend seizoen op te doen in het Mandemakers Stadion. RKC Waalwijk eindigde vorig seizoen als zesde in de Keuken Kampioen Divisie.

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Niek Schiks

Niek Schiks
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 22 jaar (3 feb. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
0
2025/2026
Jong PSV
20
0
2024/2025
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
24
0

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