Oud-PSV'er dropt bom: 'Raphinha in serieuze problemen'

bevindt zich momenteel in een onzekere fase tijdens het WK in de Verenigde Staten. De vleugelspeler van FC Barcelona liep in juni een hamstringblessure op en mist daardoor het beslissende groepsduel met Schotland. Terwijl de Braziliaanse bond vecht voor zijn herstel, is er buiten de lijnen ophef ontstaan door uitspraken van oud-PSV'er Vampeta, die stelt dat de aanvaller kampt met zware persoonlijke problemen en aast op een transfer naar Saudi-Arabië.

De fysieke tegenslag ontstond tijdens de overwinning van Brazilië op Haïti. De nationale ploeg heeft inmiddels bevestigd dat hij kampt met een spierblessure aan de achterkant van zijn rechterdijbeen. De medische staf van de voetbalbond heeft een intensief behandelplan opgesteld in de hoop de sterspeler fit te krijgen voor de knock-outfase in juli.

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Naast de fysieke zorgen is de Braziliaanse international ook onderwerp van gesprek geworden door opvallende uitspraken in de podcast Red Cast. Voormalig profvoetballer Vampeta claimt via de entourage van de speler te hebben gehoord dat er problemen spelen in zijn privéleven. "Raphinha kampt met ernstige familie- en financiële problemen", zo vertelde Vampeta. "Hij bidt dat hij naar Al-Hilal kan gaan, hij heeft het erg zwaar." Volgens Vampeta rekent de aanvaller op een overstap naar de Saudische club om de situatie te veranderen. Dit wordt echter fel tegengesproken door Igor Padilha, een vertrouweling van de speler. "Je zult deze leugens moeten uitleggen, mijn vriend", zo reageerde Padilha stellig op de geruchten.

De speculaties over een vertrek naar het Midden-Oosten komen niet volledig uit de lucht vallen. Raphinha kende weliswaar een uiterst succesvol seizoen onder trainer Hansi Flick, waarin hij met eenentwintig doelpunten en acht assists een sleutelrol speelde bij het winnen van de landstitel en de Spaanse Supercup, maar hij wordt al langer gelinkt aan een lucratieve transfer. Een eventuele verkoop aan een Saudische club zou FC Barcelona de benodigde financiële ruimte geven om de selectie verder te versterken.