Makkelie gaat op het veld door het stof: Rubén Neves en Milinković-Savić zijn furieus

Een hoofdrol voor Danny Makkelie vrijdagavond in de kwartfinales van het WK voor clubs tussen Fluminense en Al-Hilal. De Nederlandse arbiter kende aan het einde van de eerste helft een strafschop toe aan Al-Hilal, maar draaide die beslissing uiteindelijk terug na tussenkomst van videoscheidrechter Rob Dieperink. Dat leidde op het veld tot grote woede bij Al-Hilal.

Al-Hilal kende een moeizaam begin van de wedstrijd en kwam in de veertigste minuut op achterstand. Matheus Martinelli Lima werd in het strafschopgebied bediend door Gabriel Fuentes, waarna Braziliaanse middenvelder van Fluminense scoorde met een fraai schot in de verre hoek: 1-0.

Al-Hilal dacht vervolgens nog voor de rust een uitgelezen mogelijkheid te krijgen om de stand gelijk te trekken. Makkelie wees in de blessuretijd van de eerste helft naar de penaltystip, nadat Marcos Leonardo bij de tweede paal op de hakken werd gelopen door Samuel Xavier.

Makkelie werd vervolgens echter naar het VAR-scherm geroepen door Dieperink en draaide de beslissing terug. De scheidsrechter ging op het veld door het stof en zei in zijn microfoon: “Ik zag dat er contact was, maar wat ik niet live zag is dat er géén sprake was van een overtreding.” Makkelie haalde zich daarmee de woede van Al-Hilal op de hals: onder anderen Rubén Neves en Sergej Milinković-Savić reageerden woedend.

