‘Steenrijke Engelse club wil Kees Smit losweken bij AZ’

kan deze zomer de overstap maken van AZ naar de Premier League. Volgens de Daily Mail houdt Newcastle United serieus rekening met een vertrek van en is de twintigjarige Nederlander in beeld om hem te vervangen.

Smit werd de afgelopen maanden met de nodige topclubs in verband gebracht. Onder meer clubs als FC Barcelona en Real Madrid zouden het talent van AZ in de gaten houden. Een stap naar de Premier League behoort echter ook tot de mogelijkheden voor Smit, aangezien Newcastle United zijn situatie op de voet volgt.

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Dat heeft alles te maken met de toekomst van Tonali. De Italiaan speelt sinds de zomer van 2023 voor Newcastle United en zou nu in de belangstelling staan van Tottenham Hotspur. Het eerste bod van 87 miljoen euro op de middenvelder werd al afgewezen, maar het heeft er alles van weg dat de Londenaren binnenkort met een verhoogde aanbieding zullen aankloppen. Ook Manchester City zou op de loer liggen voor Tonali.

Om het naderende vertrek van Tonali op te vangen, wil Newcastle zich volgens de Daily Mail dus versterken met Smit. De club uit het noorden van Engeland hoopt de concurrentie te kunnen aftroeven door de middenvelder regelmatige basisplaatsen in de Premier League te bieden.