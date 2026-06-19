Jari De Busser verruilt Go Ahead voor AZ en tekent langdurig contract

verruilt Go Ahead Eagles voor AZ, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige Belg tekent voor vijf seizoenen en is de eerste aanwinst van de Alkmaarders voor het nieuwe seizoen.

Mounir Boualin maakte vorige week al melding van de perikelen rondom De Busser en AZ. Volgens hem werd het eerste bod van tafel geveegd, maar de overgang is nu uiteindelijk toch beklonken. De doelman van Go Ahead stapt over naar het AFAS Stadion, waar hij een contract tot medio 2031 heeft getekend.

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In Alkmaar moet De Busser de concurrent worden van Rome-Jayden Owusu-Oduro. “Wij hadden al vroeg bepaald dat we deze zomer extra concurrentie wilden toevoegen op de keeperspositie. Jari was daarin onze topkandidaat. Hij heeft de afgelopen twee jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt en bovendien Europese ervaring opgedaan met Go Ahead Eagles. Met zijn leeftijd en kwaliteiten past hij goed binnen het profiel dat wij zochten”, reageert technisch directeur Niels van Duinen op de website van AZ. Naast Owusu-Oduro, staan ook Jeroen Zoet en Hobie Verhulst nog onder contract in Alkmaar.

Via Lommel SK kwam De Busser in 2024 terecht bij Go Ahead, waar hij in eerste instantie Luca Plogmann voor zich moest dulden in de pikorde. Toch veroverde de Belg een basisplaats, waarna hij uitgroeide tot sterspeler van de Deventenaren. In datzelfde seizoen won Go Ahead de KNVB Beker, toen het – nota bene – te sterk was voor AZ. In die wedstrijd vertolkte De Busser overigens een heldenrol.