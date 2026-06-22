Erik ten Hag zou dolgraag naar FC Twente halen, zo onthult presentator Nordin Ghouddani in de online talkshow Mocro Inside. Daarin is ook AZ-trainer Lee-Roy Echteld te gast. De coach zou de creatieveling van Fortuna Sittard zelf ook graag verwelkomen, maar legt uit waarom de scouting van de Alkmaarders een streep door een mogelijke komst van Ihattaren heeft gezet.

Ihattaren verlengde in april zijn aflopende contract bij Fortuna met een extra jaar, waardoor de Limburgers bij een zomers vertrek van de smaakmaker in ieder geval niet met lege handen achterblijven. Ihattaren liet zelf al doorschemeren dat hij deze zomer een stap hogerop zou willen maken, het liefst binnen Nederland. In zijn contract staat een gelimiteerde afkoopsom van drie miljoen euro, maar bij Goedemorgen Eredivisie liet hij doorschemeren dat Fortuna mogelijk ook met minder genoegen zou nemen: "Dat zou kunnen. Ik weet niet wat ze van plan zijn. Ze gaan niet moeilijk doen. Ik ben voor niks binnengekomen", aldus Ihattaren.

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In Mocro Inside vertelt Echteld dat hij in 2024 al dichtbij een samenwerking met Ihattaren was. De linkspoot zou toen aan gaan sluiten bij Jong AZ, dat op dat moment door Echteld getraind werd. Hij koos echter toch voor een contract bij RKC Waalwijk, bij die club maakte hij uiteindelijk zijn rentree in de Eredivisie en verdiende hij na de degradatie zijn overstap naar Fortuna.

'Ihattaren komt niet boven de 70, wij halen alleen spelers die boven de 75 komen'

Presentator Nordin Ghouddani vraagt Echteld op de man af of hij Ihattaren graag bij AZ zou verwelkomen. "In principe is een heel fitte Ihattaren natuurlijk gewenst", reageert de trainer. "Maar wij zijn natuurlijk ook data-gerelateerd, wij werken daarmee. Ja, dat is leidend en daar committeer ik mij natuurlijk aan als hoofdtrainer." Mogelijke aanwinsten krijgen van de scouts van AZ een score, die leidend is bij de vraag of een speler al dan niet gehaald gaat worden. "Ihattaren komt niet boven de 70, en wij halen alleen spelers die boven de 75 komen. Hoe die score tot stand komt? Hoeveel hij in kansrijke posities komt, in welke posities hij verdedigend terechtkomt en wat hij daarin doet, daar krijgt hij cijfers voor. Daarop zit de scouting bij ons", legt Echteld uit.

'Ihattaren moet nog veel fitter worden, daar heeft hij moeite mee'

De vraag is vervolgens welke club dan een ideale vervolgstap zou zijn voor Ihattaren. "AZ", grapt tafelgast Khalid Sinouh. Echteld gaat er serieus op in: "Ik denk een club die wel wat meer van hem vergt en waar hij zelf ook heel veel zin in heeft, om dat aan te gaan. Ik ken Mo natuurlijk persoonlijk. Bij RKC en Fortuna zit hij al een tijdje, maar hij is nog niet topfit. Als ik naar die wedstrijden van hem kijk, is hij altijd wel beslissend, of hij zorgt ervoor dat ze beslissend kunnen zijn. Ik vind zijn statistieken ook prima, maar hij moet natuurlijk nog veel fitter worden en daar heeft hij moeite mee", stipt Echteld aan.

'Afhankelijk van wat hij moet kosten, zou Ten Hag hem graag bij Twente willen hebben'

Oud-voetballer Youssef El Akchaoui is er op zijn beurt van overtuigd dat Ihattaren in Nederland niet meer bij een topclub óf een subtopper terecht zal komen. "Dat denk ik niet. Óf een technisch directeur moet het hem gunnen, met de overtuiging van de hoofdtrainer en dan een prestatiegericht contract", aldus El Akchaoui. Presentator Ghouddani onthult daarop dat er in ieder geval één td is in de Eredivisie die Ihattaren graag zou verwelkomen: "Ik heb Erik ten Hag gesproken, een maandje geleden. Afhankelijk van wat hij zou moeten kosten, wil hij hem heel graag bij Twente hebben." Ten Hag en Ihattaren werkten in het seizoen 2021/22 al samen toen Ajax de middenvelder huurde van Juventus. Onder de huidige technisch directeur van FC Twente kwam Ihattaren tot één korte invalbeurt, uitgerekend in de verloren bekerfinale tegen zijn oude club PSV (2-1).