'Ian Maatsen kan mogelijk toptransfer maken naar Premier League-gigant'

Manchester United heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van , zo meldt het Engelse Football Insider. De ploeg uit Manchester is in de slotfase van de transfermarkt dringend op zoek naar een versterking voor de linksbackpositie en is daarbij uitgekomen bij de Nederlander van Aston Villa.

Hoewel de enkelvoudig Oranje-international in principe kan rekenen op een basisplaats in Birmingham door het vertrek van Lucas Digne, is een zomers vertrek niet uitgesloten. De noodzaak voor defensieve versterking is groot op Old Trafford. Het elftal van trainer Michael Carrick kampt met flink wat fysieke problemen in de achterhoede.

Situatie bij Aston Villa biedt perspectief

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Mocht Manchester United daadwerkelijk willen doorpakken, dan zal de clubleiding diep in de buidel moeten tasten. De 24-jarige linkspoot maakte medio 2024 de overstap van Chelsea naar Villa Park voor omgerekend zo'n 37,5 miljoen pond en beschikt daar over een doorlopend contract tot de zomer van 2030.

De positie van de Nederlander bij zijn huidige werkgever is deze zomer bovendien veranderd. Concurrent Digne maakte onlangs een transfer naar Paris Saint-Germain, waarna Aston Villa Matteo Ruggeri voor achttien miljoen euro overnam van Atlético Madrid om als nieuwe back-up te fungeren.

Sinds zijn komst naar Birmingham in 2024 speelde Maatsen tot dusver 91 officiële wedstrijden voor Aston Villa, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. In het huidige competitieseizoen 2026/2027 kwam hij vooralsnog 82 minuten in actie tijdens het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion.