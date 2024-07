Oranje verwelkomt van ziekte herstelde Maatsen weer op trainingsveld

staat weer op het trainingsveld bij Oranje, zo meldt De Telegraaf. De linksback ontbrak vrijdag wegens ziekte op de training en reisde zodoende ook niet mee richting Berlijn voor de kwartfinale tegen Turkije (2-1).

Maatsen was voor de reis naar Berlijn voor het duel met Turkije achtergebleven in het spelershotel in Wolfsburg. Daags na de zege op de Turken staan de reserves en invallers van die wedstrijd weer op het trainingsveld en is ook de verdediger fit genoeg om daarbij aan te sluiten.

Wout Weghorst viel zaterdag al in de rust in, maar deed ook mee met de intensieve training die de reserves afwerkten. Ook op maandag en dinsdag zal Oranje nog in Wolfsburg trainen, waarna het dinsdagmiddag richting Dortmund reist. Daar is woensdagavond om 21.00 uur Engeland de tegenstander in de halve finale.

